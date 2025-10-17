"Es un hervidero" César Farías sobre el ambiente en América de Cali

América un hervidero por dentro

En declaraciones recientes, Farías describió el panorama interno del equipo con una frase contundente: “América es un hervidero dentro de su misma sede”. Sus palabras reflejan el nivel de tensión que según él, se respiraba entre jugadores, cuerpo técnico y directivos mientras estuvo al mando del plantel.

El exentrenador explicó que, más allá de los resultados deportivos, existían factores externos que complicaban la estabilidad del grupo. “Hay muchas presiones y situaciones que no se ven desde afuera, pero que afectan el día a día del trabajo”, comentó. Farías insistió en que el proyecto necesitaba tiempo y respaldo, aunque entiende que en clubes grandes la paciencia es limitada.

América atraviesa actualmente una etapa de reacomodación, con la dirigencia buscando devolver la calma y mejorar los resultados en la Liga BetPlay. Sin embargo, las declaraciones del técnico venezolano reabren el debate sobre lo que ocurre puertas adentro del conjunto escarlata.