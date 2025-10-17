Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 16:35
"Es un hervidero" César Farías sobre el ambiente en América de Cali
El ex entrenador del conjunto americano habló de lo que se vive puertas adentro.
El entorno de América de Cali sigue siendo tema de conversación. A pesar de la salida de César Farías del banquillo hace ya más de un año, el entrenador venezolano no ha dejado de referirse al momento que atraviesa el club y reveló detalles del ambiente que se vivía durante su paso por la institución.
América un hervidero por dentro
En declaraciones recientes, Farías describió el panorama interno del equipo con una frase contundente: “América es un hervidero dentro de su misma sede”. Sus palabras reflejan el nivel de tensión que según él, se respiraba entre jugadores, cuerpo técnico y directivos mientras estuvo al mando del plantel.
El exentrenador explicó que, más allá de los resultados deportivos, existían factores externos que complicaban la estabilidad del grupo. “Hay muchas presiones y situaciones que no se ven desde afuera, pero que afectan el día a día del trabajo”, comentó. Farías insistió en que el proyecto necesitaba tiempo y respaldo, aunque entiende que en clubes grandes la paciencia es limitada.
América atraviesa actualmente una etapa de reacomodación, con la dirigencia buscando devolver la calma y mejorar los resultados en la Liga BetPlay. Sin embargo, las declaraciones del técnico venezolano reabren el debate sobre lo que ocurre puertas adentro del conjunto escarlata.
Un problema institucional
Las palabras de César Farías dejan entrever que los problemas del América no solo pasaban por el rendimiento deportivo, sino también por el ambiente interno del club. El técnico, que dirigió al equipo durante una etapa breve y polémica, describió una institución “en ebullición” y con tensiones constantes.
Las declaraciones fueron realizadas en El VBar Caracol, donde el venezolano ofreció su visión sobre un América que, según él, sigue siendo un verdadero “hervidero”.
Fuente
Antena 2