"Es un jugadorazo": Ni Ruiz ni Sebastián Gómez; el 'Tino' unge al nuevo crack del FPC

Una de las 'voces autorizadas' de la Liga Betplay es el exfutbolista Faustino Asprilla; pues en sus pasos por la Selección Colombia, Newcastle y Parma (entre otros) quedó marcado como uno de los mejores jugadores de la historia del país.

Así, el tulueño quien aparece constantemente en ESPN dando su opinión sobre la actualidad del fútbol colombiano habló sobre el que para él, es la 'nueva joya', catalogándolo como un "jugadorazo".

Tino Asprilla considera que el mejor jugador del fútbol colombiano es Carlos Andrés Gómez

Pues según el 'Tino' Asprilla se refirió a Carlos Andrés Gómez, de Millonarios, afirmando que "él seguramente va a hacer su carrera, pero es un jugadorazo y ojalá siga en ese nivel para que pueda estar en las Eliminatorias"

Asimismo, apuntó que desde su perspectiva, Gómez es un jugador que "tiene muchas cosas y todos los días me impresiona más, cada partido juega mejor, no va a ser flor de un día, tiene carácter y personalidad, me encanta".

"Yo también le digo 'Tinito'", afirmó Asprilla, pues considera que es un jugador al cual "no le ha costado y tiene los pies sobre la tierra", haciendo a un lado a futbolistas como Sebastián Gómez (Nacional) y Daniel Ruiz, pese a que postuló a este último para la Selección Colombia.

Cabe recordar que con la camiseta de Millonarios, Gómez ha disputado 46 partidos y ha anotado 10 goles, siendo además uno de los futbolistas más productivos del cuadro Azul y de la Liga Betplay.