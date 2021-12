“Es un privilegio”: el sueño de Borja en su segundo ciclo con Junior

Miguel Ángel Borja fue anunciado en la noche de este viernes 24 de diciembre como nuevo jugador del Junior de Barranquilla para la temporada 2022 donde el elenco ‘tiburón’ jugará la Copa Sudamericana, además de las competiciones colombianas.

A través de la cuenta de Instagram, el elenco barranquillero mostró el paso a paso de la llegada de Borja, pues se tuvo que realizar los respectivos exámenes, valoraciones médicas, firma del contrato, presentación a la hinchada y demás.

En el video se muestra a Borja contento por llegar a Junior y realizar los procedimientos necesarios para que pudiera ser presentando. En la entrevista concedida a su mismo equipo, el atacante dijo estar “agradecido con Dios por la oportunidad que me da; el privilegio de vestir nuevamente esta camiseta. Era un anhelo el que tenía de no solo venir a préstamo, sino sentirme como un hijo más de esta institución, hinchada y de quienes me han apoyado”.

Asimismo, el goleador recordó su paso por Brasil donde lo calificó como difícil: “Fue un año muy difícil, tenía contrato allá en Gremio. Tratamos de salvar la categoría, pero independientemente, se aprendió mucho y llego mucho más fortalecido a este equipo".

Por otra parte, Borja agradeció a Alejandro Char, quien fue el que gestionó todo para que su llegada se diera: “Gracias porque se puso la mano en el corazón nuevamente como ya lo había hecho, y creo que esta navidad no es solamente feliz para la hinchada, sino que para mí también”.

Finalmente, le envió a mensaje a toda la parcial juniorista: “Cuando uno llega a un equipo y más por el amor que yo le tengo a junior es poder ser campeón, pero voy más allá de eso, quiero que se identifiquen con Miguel Borja porque consiguió cosas para la institución y no solamente individual”.