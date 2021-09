"Es un tipo temperamental": Dudamel da la fórmula para saber 'lidiar' con Teo

Teófilo Gutiérrez se ha convertido en un hombre de referencia para el Deportivo Cali. No hay duda que tanto dentro como fuera de la cancha, el delantero tiene un ascendencia sobre el resto de sus compañeros, algo evidente en los pocos meses que lleva con el verdiblanco.

En ese sentido, el técnico Rafael Dudamel habló de Teófilo, de cómo es la relación con el jugador y de cuál es la fórmula que tiene para saber sobrellevar su temporamentoen la cancha.

"Es un tipo temperamental, como deben ser todos los jugadores que quieren ganar, que no están conformes siempre y quieren más. Ese tipo de temperamento lo quiero en todos mis futbolistas", dijo el entrenador del Cali en entrevista con el diario El País de Cali.

"En la primera conversación que tu vimos, ‘Teo’ me dijo: ‘Yo he ganado muchas cosas, pero con el Cali no. Quiero ser campeón con el Cali’. Entonces, cuando tú tienes un futbolista con esa ambición y que, además, juega bien al fútbol, marcas diferencia. A esos futbolistas hay que valorarlos y cuidarlos", agregó.

Dudamel de pasó celebró el rol de líder que tiene Teófilo en una plantilla joven como la del Deportivo Cali para este segundo semestre de la temporada 2020.

"Su liderazgo es tan importante dentro del camerino como el de Menosse, el de De Amores, Ángelo, Hárold. Dentro del camerino no puede caer todo el liderazgo en la espalda del entrenador. ‘Teo’ encabeza la autogestión y la crítica que debe haber dentro del equipo. Y ya en la cancha es demasiado importante para nosotros. Este tipo de futbolistas siempre será clave en un equipo".

Deportivo Cali enfrentará este fin de semana como visitante al Envigado (sábado 2 de octubre a las 4:00 pm). Los 'azucareros' se encuentran en el puesto 15 de la tabla de posiciones de la Liga Betplay con 15 puntos.