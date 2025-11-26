Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 13:36
"Es una vergüenza": Rodallega tras la derrota de Santa Fe con Tolima
El delantero referente del conjunto cardenal habló de los errores que cometió el equipo en el partido.
Santa Fe sufrió una durísima derrota en casa frente a Tolima que lo deja preocupado pensando en la clasificación a la final, pero más allá del resultado lo preocupante fue el primer tiempo del partido en el que el equipo de Ibagué bailó y pasó por encima de los cardenales, dejando uno de los mejores momentos de un equipo en todo el semestre de la Liga BetPlay.
Pues apareció el referente de Santa Fe y se responsabilizó por la derrota del equipo.
"Es una vergüenza" Rodallega tras el partido
El delantero de Santa Fe fue el primero en hacerse responsable por lo sucedido por el partido, un partido que podría haber sido definitivo ya que después de perder ya no dependen de si mismos ya que el Tolima tiene 3 puntos más y el punto invisible. Pues después del partido Hugo Rodallega habló e hizo su lectura de la derrota.
“Obviamente aceptando que el primer tiempo ellos fueron superiores, nosotros estuvimos muy mal, nos vimos muy débiles, parecía que no queríamos jugar el partido, es una vergüenza que sentimos hoy. Hay que pedirle una disculpa al hincha, Santa Fe no debería tener ese tipo de momentos, pero también se asumen y ya pensar que el sábado tenemos que ir a ganar”
Además el delantero agregó, contradiciendo a Pacho López, que el planteamiento se trabajó y el problema fue de actitud:
“El planeamiento, el profe lo trabaja, lo estudia y él piensa que era el mejor. Yo atribuyo eso a la actitud de nosotros en el campo, nos veíamos quietos, sin fuerza, todos se identifican, los mirábamos jugar sabiendo que tienen jugadores que pueden hacer daño. Queda para nosotros hacernos responsables y darle vuelta a la página”
Ya contra 10 el partido se le abrió a Santa Fe pero no encontraron el camino:
“El segundo tiempo intentamos generar, llegamos, el arquero estuvo muy bien, la defensa fue muy sólida, tiene jugadores muy fuertes. Nosotros movíamos el balón de lado a lado, pero ellos se aferraron dentro del área, se hicieron fuertes y no tuvimos ese toque de suerte, algunas pasaron cerca y no pudimos empatar el juego”
Qué le queda a Santa Fe
El equipo rojo de Bogotá ahora deberá aspirar a la épica, tiene que hacer 9 de 9 en las últimas tres fechas y esperar que Tolima no gane los dos partidos que le queden después de el partido entre ambos, el problema más grande es que el equipo cardenal jugará como visitante dos de los tres partidos restantes.
Fuente
Antena 2