¿Es verdad lo de Nacional? novedades en el caso Andrés Román y su salida de Millonarios

La salida de Andrés Felipe Román de Millonarios es prácticamente un hecho. El jugador bogotano no logró arreglar su continuidad en el onceno embajador y desde la casa azul todo apunta a que el futbolista se iría libre a mitad de año.

Tras un camino de desencuentros entre Román y el club capitalino, varios medios apuntaban a la posibilidad de su marcha hacia Atlético Nacional, incluso los rumores señalaban que ya tenía un acuerdo económico con el onceno verdolaga.

Sin embargo, desde el entorno del futbolista se ha señalado que las informaciones que lo vinculan con el equipo paisa no son ciertas. Por ahora, el jugador no ha llegado a ningún acuerdo con otro equipo y aunque ha recibido el llamado de otros clubes del FPC, Nacional no está entre los interesados.

Actualmente, el jugador tiene una molestia física que le impide estar presente con el equipo azul. Situación que complica su relación con la directiva embajadora y que ha terminado de romper un vinculo bastante quebrantado.

Desde la dirigencia de Millonarios se ha manifestado que el jugador ha presentado repetidas excusas para no jugar y que la comunicación con su entorno se ha tornado difícil.

Entre las informaciones cercanas al Lateral se ha manifestado que Millonarios no ha mostrado interés en su continuidad y que ese es el motivo principal de su salida.

Por ahora, el jugador y el club esperan terminar la temporada para acabar con el vínculo que los une. La salida del futbolista no tendría reversa y los azules ya piensan en las posibilidades para reemplazarlo.