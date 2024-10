Escándalo en América: Barrios y Vergara son condenados por inesperado acto

Pese al buen momento que vive América de Cali, la derrota ante Junior en Barranquilla no ha caído nada bien entre la hinchada, pues el equipo no demostró su buen nivel además las reacciones de los jugadores tras el compromiso han causado indignación en el equipo.

La primera parte del encuentro comenzó con ambos equipos buscando dominar el juego. En el minuto 45, Yimmi Chará de Junior anotó el primer gol del partido con un remate de cabeza desde el centro del área, asistido por José Enamorado.

Al inicio de la segunda parte, Junior continuó presionando y en el minuto 49, Yimmi Chará anotó su segundo gol del partido.

América de Cali intentó reducir la brecha y en el minuto 60, Harold Rivera anotó un gol para el equipo visitante.

En el minuto 70, un gol en propia puerta de Daniel Bocanegra de América de Cali aumentó la ventaja de Junior a 3-1. Este gol resultó decisivo para el desenlace del partido.

Pese a esto, las declaraciones de los jugadores tras el partido han llamado la atención de los hinchas, pues Cristián Barrios reconoció su admiración por el cuadro de Barranquilla tras perder el partido, pues se animó a admitir la importancia que tiene para él llegar a ser parte del equipo Tiburón pese a seguir vinculado con América.

"Esperar el momento, si me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño, que Dios me lo quiera cumplir. Estoy preparándome, me debo al América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y esta hinchada que me quiere mucho", dio a conocer.

Por otro lado, Duván Vergara también reconoció ser hincha del equipo barranquillero pero fue enfático en su profesionalismo con el equipo dirigido por el Polilla da Silva.

"No es un secreto que soy hincha del Junior, pero soy un profesional, doy lo mejor de mí. Ganaron, felicitarlos y que disfruten", admitió.