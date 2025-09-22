Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 06:56
Escándalo en la final de la Liga BetPlay por polémico arbitraje
Deportivo Cali se volvió a coronar campeón de la Liga BetPlay en una final envuelta en polémica por el arbitraje.
Finalizó la novena edición de la Liga BetPlay Femenina y dejó como campeón nuevamente a Deportivo Cali, escuadra que dejó en el camino a Santa Fe por tercera ocasión. Sin embargo, no todo el panorama de la gran final fue positivo y alrededor de los minutos del duelo de vuelta hubo varias polémicas por el arbitraje.
El cuadro 'azucarero' se coronó campeón por tercera ocasión del torneo femenino en el Estadio Deportivo Cali tras igualar el marcador global y obligando a la definición desde el punto penal. Claramente Cali se encuentra bastante cómodo con el triunfo, pero quienes no se encuentran para nada satisfechos con el resultado son los dirigentes, cuerpo técnico, jugadoras e hinchas de Santa Fe, por varias decisiones arbitrales que terminaron afectando el resultado del partido.
Final de la Liga BetPlay envuelta en escándalo por el arbitraje
Una final de infarto se vivió de principio a fin en la novena edición de la Liga BetPlay, en donde parecía que Santa Fe nuevamente se coronaría campeón de la competencia tras haber sacado la ventaja en el partido de ida por la mínima diferencia. A pesar de ello, Cali hizo respetar su condición de local, empató la serie y salió campeón por un marcador de 5-4 en el cobro del punto penal.
Lamentablemente este año, a pesar de contar con todas las garantías arbitrales como VAR y juezas de bastante recorrido, la parte arbitral influyó mucho en el desarrollo del partido y el respectivo resultado, ya que se tomaron decisiones que, en su mayoría, terminaron beneficiando a Deportivo Cali.
En el transcurso de los 90 minutos reglamentarios la jueza central, Mariana Quintero, quien justamente ya había pitado la final entre estos dos equipos en 2021, tomó la decisión de expulsar a dos jugadoras de Santa Fe, Katherine Valbuena por doble amarilla tras una falta sobre Kelly Caicedo, y a Mariana Silva, a quien le sacó también la tarjeta roja y hasta el momento no se conoce la verdadera razón.
Quintero también había pitado un final a favor de Cali por una supuesta mano de Valbuena, pero por fortuna en esta ocasión si intervino el VAR y lo anuló por fuera de lugar. Ya en el cobro desde el punto penal se vivieron otras dos acciones puntuales que se pueden llegar a considerar como polémicas, ya que se repitió el cobro de Aroca en Santa Fe por interrupción de un láser, dándole una oportunidad más a Luisa Agudelo para atajar el penal, pero no lo consiguió, y finalmente no hubo advertencias ni medidas contra la guardameta 'azucarera' tras la conducta antideportiva en la definición de los 12 pasos.
¿Rivales de Santa Fe y Cali para la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay, Deportivo Cali, quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que Santa Fe está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
