Escándalo en la final de la Liga BetPlay por polémico arbitraje

Finalizó la novena edición de la Liga BetPlay Femenina y dejó como campeón nuevamente a Deportivo Cali, escuadra que dejó en el camino a Santa Fe por tercera ocasión. Sin embargo, no todo el panorama de la gran final fue positivo y alrededor de los minutos del duelo de vuelta hubo varias polémicas por el arbitraje.

El cuadro 'azucarero' se coronó campeón por tercera ocasión del torneo femenino en el Estadio Deportivo Cali tras igualar el marcador global y obligando a la definición desde el punto penal. Claramente Cali se encuentra bastante cómodo con el triunfo, pero quienes no se encuentran para nada satisfechos con el resultado son los dirigentes, cuerpo técnico, jugadoras e hinchas de Santa Fe, por varias decisiones arbitrales que terminaron afectando el resultado del partido.

Final de la Liga BetPlay envuelta en escándalo por el arbitraje

Una final de infarto se vivió de principio a fin en la novena edición de la Liga BetPlay, en donde parecía que Santa Fe nuevamente se coronaría campeón de la competencia tras haber sacado la ventaja en el partido de ida por la mínima diferencia. A pesar de ello, Cali hizo respetar su condición de local, empató la serie y salió campeón por un marcador de 5-4 en el cobro del punto penal.

Lamentablemente este año, a pesar de contar con todas las garantías arbitrales como VAR y juezas de bastante recorrido, la parte arbitral influyó mucho en el desarrollo del partido y el respectivo resultado, ya que se tomaron decisiones que, en su mayoría, terminaron beneficiando a Deportivo Cali.