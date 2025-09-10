Escándalo en la Liga BetPlay: polémica expulsión de Gil vs Millonarios

Millonarios se vuelve a robar las miradas del Fútbol Profesional Colombiano, no solo por la nueva victoria que sumó Hernán Torres en la Liga BetPlay frente a Deportivo Pasto, sino también por todo lo que ocurrió en el transcurso de los 90 minutos y que trajeron consigo otra polémica más protagonizada por los árbitros.

El cuadro 'embajador' tuvo la oportunidad de auspiciar como local en el Estadio El Campín por el partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay. Santiago Giordana volvió al gol y le dio la victoria a Millonarios, Juan Carlos Pereira salió lesionado del terreno de juego y Nicolás Gil también fue protagonista al salir expulsado de manera injusta.

Polémica expulsión de Nicolás Gil en el duelo ante Millonarios

Millonarios regresó a auspiciar como local en la Liga BetPlay, esta vez poniéndose al día en el calendario con el partido que había tenido que ser pospuesto ante Pasto y que correspondía a la segunda jornada. La escuadra bogotana se quedó con el triunfo por la mínima diferencia y junto con ello sumó tres puntos importantes que le permiten escalar en la tabla de posiciones.

Este fue un partido bastante movido, lleno de emociones con el regreso de Leonardo Castro al estadio, el regreso del gol de Santiago Giordana, pero también por polémica tras una falta y expulsión para el defensor central del cuadro pastuso, Nicolás Gil, quien se acercó a recriminarle una decisión al juez central.