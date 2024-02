Escándalo en la Liga Betplay por posible arreglo de partidos; se conoció primer equipo implicado

En la mañana de este viernes, en Antena 2 de RCN Radio, el periodista Carlos Antonio Vélez destapó un hecho que mancha a la Liga Betplay en este primer semestre de la competencia.

Según lo conocido, están en investigación dos partidos del torneo colombiano por un supuesto arreglo que hicieron con apostadores y el primer implicado sería Patriotas.

Por eso, Carlos Antonio habló con César Guzmán, presidente del equipo boyacense, quien detalló en Palabras Mayores que varios hechos irregulares empiezan a hacer ruido y por eso piden una investigación a fondo que deje consecuencias para los antagonistas de esta historia.

Es importante decir que varios puntos salieron de este escándalo y el dirigente del club dio a conocer que pidió los audios del VAR a la Dimayor, pero no han recibido respuesta de la solicitud exacta, por lo que eso llama todavía más la atención.

Por otro lado, dejó claro que "yo no descarto ningún partido, ni siquiera el de Nacional. Es que hemos visto en cada uno de los partidos situaciones que no son correctas, que no se marcan dentro de los procedimientos legales".

Así las cosas, se puede decir que las conclusiones que enmarcan estos hechos son:

1. Investigación a más de cinco jugadores, quienes ya fueron citados a declarar.

2. Sospechas por un árbitro que fue cambiado en uno de los partidos investigados.

3. Dos partidos en investigación que habrían sido intervenidos por apostadores para obtener ciertos resultados.

4. Invitación a un jugador para que se tirara en el área y así obtener un penal a favor.

5. Un jugador apartado de Patriotas, quien habría recibido una invitación de los apostados y presuntamente habló con sus compañeros para invitarlos.

Así las cosas, solo queda esperar que se conozcan los equipos que están siendo investigados y que la Dimayor aclare este hecho que ya desató la polémica en el fútbol colombiano.