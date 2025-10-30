Escándalo en Liga BetPlay; otro club se negaría a jugar las fechas restantes

El caso del Deportivo Pereira

El pasado jueves 23 de octubre (a través de una rueda de prensa) se dio a conocer por parte de los capitanes Carlos Darwin Quintero, Kelvin Osorio y Juan David Ríos, que el Deportivo Pereira les adeudaba al menos dos meses de salario, llegando en algunos casos a seis u ocho meses, una situación que los obligó a estar ausentes en el partido pasado, donde alinearon juveniles justamente ante Deportivo Pasto.

Una situación seguida de cerca por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que exigió al club responder por sus obligaciones para no abrir un proceso legal que le impediría competir en las competencias de la Dimayor.

Así las cosas, el caso del Deportivo Pasto también estaría siendo analizado por Acolfutpro, entidad que podría poner en jaque a las directivas ‘volcánicas’ y provocaría en consecuencia que los jugadores se ausenten de los próximos partidos, más teniendo en cuenta que el cuadro nariñense ya está eliminado de la liga, una situación que desnaturaliza la competencia y que le quita parte de su prestigio.