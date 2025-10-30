Actualizado:
Escándalo en Liga BetPlay; otro club se negaría a jugar las fechas restantes
Al lamentable caso del Deportivo Pereira se le suma la actualidad de otro equipo.
La presente edición de la Liga BetPlay será recordada por varias irregularidades que han sufrido algunos de los equipos que hacen parte de la competencia, se trata de la parte económica y el incumplimiento en los pagos de los salarios a los jugadores.
Desde el semestre pasado el Deportivo Cali pasó por esta difícil situación y las directivas del conjunto ‘azucarero’ decidieron vender el club para aliviar esta crisis financiera, un tema que ahora se hace evidente en el Deportivo Pereira y también en otro tradicional equipo que juega actualmente en la Primera División del fútbol colombiano.
Los jugadores del Deportivo Pasto no reciben sueldo desde hace dos meses
De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el equipo del Deportivo Pasto también pasa por una situación crítica en el aspecto financiero, pues se presentan ya dos meses de incumplimiento en los pagos de los salarios a sus jugadores.
Los futbolistas del conjunto ‘volcánico’ podrían tomar la decisión de no presentarse a los siguientes partidos de la presente Liga BetPlay de no conocer una intención positiva por parte de las directivas pastusas, quienes al parecer no estarían siendo diligentes con la situación de sus jugadores.
🚨 #Pasto acumula hoy dos meses sin pagarle el salario a sus jugadores del plantel profesional. La dirigencia del equipo ni siquiera le da la cara a sus trabajadores ❌🌋 pic.twitter.com/JosfhAdCzc— Pipe Sierra (@PSierraR) October 31, 2025
El caso del Deportivo Pereira
El pasado jueves 23 de octubre (a través de una rueda de prensa) se dio a conocer por parte de los capitanes Carlos Darwin Quintero, Kelvin Osorio y Juan David Ríos, que el Deportivo Pereira les adeudaba al menos dos meses de salario, llegando en algunos casos a seis u ocho meses, una situación que los obligó a estar ausentes en el partido pasado, donde alinearon juveniles justamente ante Deportivo Pasto.
Una situación seguida de cerca por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que exigió al club responder por sus obligaciones para no abrir un proceso legal que le impediría competir en las competencias de la Dimayor.
Así las cosas, el caso del Deportivo Pasto también estaría siendo analizado por Acolfutpro, entidad que podría poner en jaque a las directivas ‘volcánicas’ y provocaría en consecuencia que los jugadores se ausenten de los próximos partidos, más teniendo en cuenta que el cuadro nariñense ya está eliminado de la liga, una situación que desnaturaliza la competencia y que le quita parte de su prestigio.
