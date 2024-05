Escándalo en Millonarios: jugador 'intocable' apuntó al cuerpo técnico

La situación en Millonarios no es nada positiva ni se vive un buen ambiente entre hinchas, jugadores y cuerpo técnico tras el desastroso desempeño en la Copa Libertadores. En su más reciente encuentro, el equipo albiazul empató 1-1 contra Palestino debido a un gol en el último segundo.

Este resultado extiende su racha negativa a siete partidos sin conocer la victoria en Libertadores, contando los cinco de la presente edición y los dos enfrentamientos del año pasado. El equipo chileno logró igualar en el último minuto, dejando a Millonarios en el último puesto del Grupo E y completamente eliminado.

El técnico Alberto Gamero se vio obligado a improvisar debido a las constantes lesiones que han azotado al equipo. Sin poder contar con Leonardo Castro ni Santiago Giordana, Gamero alineó al canterano Juan Esteban Carvajal como delantero.

En la rueda de prensa posterior al partido, Gamero no ocultó su decepción y realizó un balance crítico del desempeño del equipo. "Un balance negativo. Eso no se puede esconder. Hicimos unos partidos de pronto malos, se puede decir malos, hubo otros donde hicimos cosas mejores y no nos alcanzó, pero esto es negativo, hay que ser fuerte en esto. Pedirle disculpas a la afición que vino a acompañar hoy porque dejamos ir una oportunidad y nos queda trabajar", declaró el técnico samario, subrayando la necesidad de mejorar y seguir trabajando.

En medio de este difícil panorama, surgió una revelación que ha sacudido al equipo dado que un jugador hizo una escandalosa crítica al cuerpo técnico que dejaría claro que no se está trabajando bien la parte física.

La escandalosa revelación

Lizeth Durán, presentadora y comentarista de ESPN, aseguró que un jugador clave del equipo, cuya identidad no puede revelar, criticó duramente la preparación física del plantel. Según Durán, este jugador comentó que "desde la administración de las cargas de los jugadores el trabajo en Millonarios es terrible. No podemos correr sin los dolores más terribles 15 minutos".

Esta afirmación generó un gran revuelo y escepticismo entre los aficionados y analistas deportivos. No obstante, el periodista Juan Camilo Piza, quien colabora con un medio digital de hinchas de Millonarios, corroboró la información al confirmar que Durán reafirmó su declaración tras ser cuestionada nuevamente. "Un jugador importante de Millonarios le dijo 'no podemos correr más de 15 minutos sin sentir dolores terribles'", ratificó Piza tras el partido ante Palestino

El escándalo expone serios problemas en la preparación física del equipo, sugiriendo que los jugadores no están recibiendo el entrenamiento adecuado para competir al más alto nivel. Esta situación no solo afecta el rendimiento en el campo, sino que también podría estar contribuyendo a las constantes lesiones que han mermado al plantel.

La crítica del jugador anónimo pone en tela de juicio la eficacia del cuerpo técnico y la metodología de entrenamiento implementada por Gamero y su equipo. Este tipo de problemas internos son especialmente dañinos en momentos de crisis deportiva, ya que generan desconfianza y desmoralización dentro del grupo, especialmente de cara a los partidos decisivos de los cuadrangulares de la Liga Betplay.