"Eso me fastidió": Gamero y su 'piedra en el zapato' tras ganarle a Santa Fe

Millonarios volvió a ganar, y lo hizo este domingo en el marco de la décima jornada frente a Independiente Santa Fe (2-1) en un juego que estuvo marcado por un mejor juego de los Rojos pero un par de errores que terminaron con goles de David Macalister Silva.

Así las cosas, los Albiazules escalaron hasta la cuarta casilla de la Liga Betplay con 17 unidades, y quedaron a tres puntos del líder América, aunque con dos partidos menos, podrían arrebatarle el liderato a los Escarlatas.

Y posterior al encuentro, fue Alberto Gamero quien habló ante los medios de comunicación, y comentó que "estábamos jugando un clásico y se estaba jugando un buen partido por ambos equipos, tanto Santa Fe como nosotros", rescatando el buen espectáculo que por momentos se vivió en El Campín.

Asimismo, el entrenador de Millonarios aplaudió que el de este domingo fue "un partido de ida y vuelta, sin temor, sin miedo de ninguno de los dos equipos, sin guardarse nada", teniendo en cuenta que las dos escuadras arriesgaron bastante.

No obstante, hubo un detalle que a Alberto Gamero le gustó muy poco, pues afirmó: "Nosotros no quemamos tiempo, me gusta que el equipo tenga ritmo y me fastidió la amarilla porque después hubo otra falta, eso me fastidió con (Elvis) Perlaza", teniendo en cuenta que el lateral derecho fue amonestado por demoras contantes en los saques de banda.

Entre tanto, Gamero habló sobre uno de sus delanteros, pues comentó que "Fernando (Uribe) me manifestó de una molestia en el aductor, pero nosotros tenemos también que mirar el ser humano y hoy era un partido donde teníamos jugadores para hacerlo, no quiero que llegue una lesión más dura", finalizó.

Ahora, Millonarios se alista para visitar a Deportes Tolima en un juego pendiente por la cuarta fecha de la Liga Betplay, el cual está programado para el miércoles 29 de marzo a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro.