"Esperaremos con ansias el juego de vuelta": Osorio ya piensa en los próximos compromisos

El compromiso entre Deportes Tolima y América de Cali por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales arrojó un marcador final de 2-0 que deja a los americanos comprometidos para es próximo compromiso en donde es necesaria una victoria.

Vea también: Deportes Tolima aprovechó las ventajas y venció al América como local

Así, luego del partido que dejó la expulsión de Jerson Malagón en los 'escarlatas', quien será la primera baja para la tercera fecha, el entrenador Juan Carlos Osorio ofreció declaraciones a la prensa.

De entrada, el risaraldense apuntó que "no transmite un buen mensaje a la liga que no tengamos jugadores influyentes en el campo", en vista de que aparentemente no está conforme con el nivel general de los jugadores del rentado local.

Entre tanto, dejó conocer que "esperaremos con con ansias el juego de vuelta, por ahora se impusieron", dando cabida a que el duelo en la capital vallecaucana podría arrojar un marcador favorable para América.

Asimismo, y generando un poco de contradicción con lo dicho en primer momento, apuntó que "no tengo ningún reproche con mis jugadores, dieron el 100% y ya veremos que traen los próximos juegos".

Mientras que su último apunte correspondió a una felicitación al plantel, en vista de que "lo que más destaco de los muchachos es la manera como competimos, muy dignamente, con un hombre menos los 90 minutos y por momentos nos impusimos en el tramite del juego".

Le puede interesar: VIDEO - Osorio manoteó al árbitro en el Tolima Vs América y se expone a sanción

Por lo pronto, Osorio estará planteando al estrategia para abordar el próximo compromiso, el cual se llevará a cabo ante Alianza Petrolera en Barrancabermeja desde las 4:00 p. m. (hora colombiana) del domingo 5 de diciembre.