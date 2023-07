"Esta se la perdonó, pero la próxima no": Lucas González sentenció a jugador en el debut de América

América de Cali logró un triunfo en su debut ante Deportes Tolima en la Liga Betplay. El conjunto escarlata se impuso en el debut de Lucas González, pero acabó sufriendo el compromiso debido a una expulsión en el final de la primera parte.

Tras la victoria de los diablos rojos, el nuevo DT americano dejó varias reflexiones sobre lo que desarrolló su equipo en el terreno de juego. Sin embargo, hubo varias situaciones que destacaron en la conferencia de prensa del técnico.

González señaló el error de Maicol Valencia, que se fue expulsado en el final de la primera parte. Para el entrenador el error del juvenil fue delicado y apuntó que en la siguiente oportunidad no será perdonado.

Durante la rueda de prensa, el técnico manifestó la importancia de la llegada de Jorge Soto como arquero. Hombre que acabó siendo figura del compromiso. Los rojos consiguieron tres puntos claves en la lucha por la reclasificación.

Análisis del partido

“La reflexión es que el partido ha sido durísimo. Este es un equipo que cambió de entrenador hace suficiente tiempo para hacer que el equipo juegue como él quiere, pero no el suficiente para tener un reconocimiento del equipo contrario. Nos presionaron y nos intentaron hacer que decidiéramos dividir el balón. El que se adueñara del balón pondría las condiciones”

Expulsión de Maicol Valencia

"Maicol llegó del fútbol formativo. Yo llego e independientemente de los minutos que tengan, siempre tienen que aportar. Sin tener a García y Andrade, aposté por uno de ellos. Opté por Maicol porque es un jugador que cuando lo presionan no se asusta, el convive bien con la proximidad con los rivales. Esconde la intención hasta último momento e iba a ser fundamental. Hay que aprender de los errores, esta se la perdono, pero la próxima no porque ha hecho que sus compañeros hagan un esfuerzo triple. De los errores se aprende”

Llegada de Jorge Soto al arco del América

"Jorge es un excelente portero, por eso lo trajimos. El otro día compartíamos una charla porque se decía mucho que Onana, arquero del Barcelona, llegaría a United y sacan una película con acciones increíbles y yo se lo mandé a él y le dije, mira aquí es donde queremos llegar. Y él me manda una foto con René Higuita y me dice, él Loco es mi ídolo y me envió un video de él haciendo locuras del 2015. Por eso lo trajimos. Otro ejemplo, Pep Guardiola toma la decisión de llevar un portero como Ederson porque es bueno en el área, pero también saliendo y la razón de ser de por qué trajimos a Soto quedó en evidencia en el partido de hoy”.

América viajará a Santa Marta en la segunda jornada para medirse ante Unión Magdalena. El cuadro escarlata buscará seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y la reclasificación.