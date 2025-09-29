Esta sería la sanción que podría sufrir Marino tras acción contra Mosquera

Atlético Nacional sumó su segunda victoria consecutiva desde que Javier Gandolfi dejó el cargo como director técnico, dándole argumentos a Diego Arias para continuar al mando del equipo, al menos en lo que resta de la temporada 2025 y en la cual ya van muy bien encaminados a obtener el título de la Liga BetPlay o el de la Copa BetPlay.

La reciente victoria ante Millonarios no solo fue importante para seguirse afianzando en la parte alta de la tabla de posiciones, sino también porque fue un golpe anímico que vuelve a conectar con la hinchada y llena de confianza a los jugadores. Sin embargo, este duelo también dejó una acción bastante polémica protagonizada por Marino Hinestroza y que le podría traer graves consecuencias.

Millonarios podría perjudicar a Marino Hinestroza y habría delicada sanción

En el marco de la fecha 13 se vivió un nuevo clásico entre Millonarios y Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, escenario deportivo que fue testigo de cómo el 'verde paisa' volvía a vencer al cuadro 'embajador' en Medellín después de ocho años.

Con un resultado a favor de 2-0, Nacional se metió en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 23 puntos, pero junto con ello también podría llegar a perder a una importante figura por un par de fechas, ya que Marino Hinestroza recibiría una sanción por una acción polémica contra Edwin Mosquera.