"Estaba todo listo": Dayro no se escondió y confesó por qué no llegó a América

Uno de los fichajes que más ruido causó en el remate del mercado de fichajes en Colombia fue el de Dayro Moreno por el Bucaramanga, pues luego de varias ofertas, el tolimense se declinó por el 'leopardo'.

Y es que el jugador quien militaba en Oriente Petrolero de Bolivia se desvinculó de tal institución y desde entonces manifestó su interés por llegar a algún club en Colombia.

Tras ello, el deportista estuvo en diálogo con América de Cali, sin embargo manifestó que no pudo llegar al equipo pese a estar todo casi arreglado.

Pues luego de la victoria de su equipo contra unión Magdalena en el Sierra Nevada, en un partido que tuvo que ser concluido antes por la invasión de hinchas al terreno de juego, el jugador ofreció declaraciones.

Allí, Moreno comentó que "estaba todo listo para ir a América de Cali, tuvimos reuniones y llamadas", dando a entender que todo iba muy bien encaminado.

En concordancia con lo anterior, el oriundo de Chicoral comentó que "tenía el sueño de jugar allá", dando a entender que jugar en la 'mecha' siempre le ha resultado tentador.

No obstante, comentó que "al final no se dio la posibilidad y afortunadamente Bucaramanga me dio la oportunidad", recordando que está comprometido con el conjunto 'leopardo', según las declaraciones otorgadas a Caracol.

Ahora, el Bucaramanga de Dayro Moreno se apresta para disputar la octava fecha liguera contra Envigado en el estadio Alfonso López el próximo lunes 21 de febrero.