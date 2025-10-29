Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 10:07
Estadio del FPC inhabilitado por daños: "Se recomienda la demolición"
Uno de los estadios más icónicos del futbol profesional colombiano quedó completamente inhabilitado.
El fútbol profesional colombiano sufre un nuevo golpe en materia de infraestructura. En la noche del martes 28 de octubre, Atlético Huila confirmó que el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva quedó oficialmente inhabilitado, luego de que una inspección técnica determinara graves daños estructurales que representan un riesgo para jugadores, árbitros y aficionados.
Dimayor confirmó la decisión
La Dimayor respaldó el comunicado emitido por el club opita, informando que el escenario no podrá albergar partidos oficiales del Fútbol Profesional Colombiano hasta que se ejecuten las obras exigidas por la normativa vigente.
“El estadio Guillermo Plazas Alcid queda oficialmente inhabilitado para albergar partidos oficiales del Fútbol Profesional Colombiano hasta tanto no se ejecuten las adecuaciones exigidas por la normativa vigente”, expresó Atlético Huila en su comunicado.
Riesgo de colapso y recomendación de demolición
El informe técnico presentado a las autoridades advierte sobre un alto riesgo de colapso en las tribunas ubicadas sobre los camerinos de los equipos y los árbitros. Según el documento, se requiere una intervención estructural profunda o incluso la demolición total de las tribunas, dada la magnitud de las deficiencias detectadas.
“Se recomienda una intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas, dada la gravedad de las deficiencias detectadas y el riesgo que estas representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás”, señala el informe.
Atlético Huila deberá buscar nuevo estadio
La decisión llega en un momento clave, pues Atlético Huila ya está clasificado a los cuadrangulares del Torneo BetPlay 2025-II, y ahora deberá encontrar de manera urgente una nueva sede para disputar sus compromisos como local.
Según el periodista José María Yepes, del programa Planeta Fútbol de Antena 2, el equipo opita ya tendría definida su nueva casa temporal:
“Jugaría sus partidos como local, o por lo menos el primero de los cuadrangulares, en la ciudad de Ibagué”, explicó el comunicador.
De esta manera, el estadio Manuel Murillo Toro sería el escenario elegido para el debut de Atlético Huila en la fase semifinal, en un duelo ante Jaguares de Córdoba, correspondiente a la fecha 1 del Grupo A, a la espera de la confirmación oficial por parte de la Dimayor.
El Guillermo Plazas Alcid, uno de los escenarios históricos del fútbol colombiano, enfrenta ahora un futuro incierto, marcado por la necesidad urgente de una renovación estructural o su reconstrucción total. Mientras tanto, los hinchas del Huila deberán apoyar a su equipo lejos de Neiva.
Fuente
Antena 2