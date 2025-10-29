Estadio del FPC inhabilitado por daños: "Se recomienda la demolición"

Dimayor confirmó la decisión

La Dimayor respaldó el comunicado emitido por el club opita, informando que el escenario no podrá albergar partidos oficiales del Fútbol Profesional Colombiano hasta que se ejecuten las obras exigidas por la normativa vigente.

“El estadio Guillermo Plazas Alcid queda oficialmente inhabilitado para albergar partidos oficiales del Fútbol Profesional Colombiano hasta tanto no se ejecuten las adecuaciones exigidas por la normativa vigente”, expresó Atlético Huila en su comunicado.

Riesgo de colapso y recomendación de demolición

El informe técnico presentado a las autoridades advierte sobre un alto riesgo de colapso en las tribunas ubicadas sobre los camerinos de los equipos y los árbitros. Según el documento, se requiere una intervención estructural profunda o incluso la demolición total de las tribunas, dada la magnitud de las deficiencias detectadas.

“Se recomienda una intervención estructural profunda o, en su defecto, la demolición total de las tribunas, dada la gravedad de las deficiencias detectadas y el riesgo que estas representan para la seguridad de los asistentes, jugadores y demás”, señala el informe.