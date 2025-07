Estalló Montero y le envió indirecta a Millonarios tras salir del equipo

Álvaro Montero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Vélez Sarsfield, dando inicio a su primera experiencia internacional luego de varias temporadas en el fútbol colombiano.

El arquero, quien defendió el arco de Millonarios desde 2021, habló con el canal ESPN tras ser anunciado por el club argentino.

Durante la entrevista, Montero abordó situaciones que marcaron el tramo final de su etapa en el conjunto bogotano. Una de las más destacadas fue la reacción del plantel ante las declaraciones del accionista mayoritario Gustavo Serpa, quien señaló a varios jugadores por no concretar el paso a la final del campeonato Finalización 2024. Según Serpa, la derrota en la semifinal frente a Deportivo Pasto tuvo como principales responsables a Radamel Falcao García, Leonardo Castro, Juan Pablo Vargas y el propio Montero.

Montero expresó que esas palabras causaron molestia al interior del grupo. “Decir que no nos tocó es fingir. Una situación que no compartimos. El jugador no entra a la cancha a equivocarse. Ahí nos blindamos y empezamos a crecer”, declaró el arquero, reconociendo que esas críticas sirvieron como impulso para mejorar el rendimiento del equipo en los partidos posteriores.