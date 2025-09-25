Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 10:26
Estalló todo en Pasto: Jugadores dan la cara tras supuestas apuestas
Deportivo Pasto vuelve a entrar en otra polémica en el FPC por acusaciones de apuestas deportivas.
Deportivo Pasto se roba las miradas del Fútbol Profesional Colombiano, no solo por el mal momento deportivo por el cual se encuentran pasando en la Liga BetPlay y que los está dejando en las últimas casillas de la competencia, sino porque varios de los futbolistas se vieron involucrados en un tema bastante delicado en cuanto a apuestas.
Recientemente se dio a conocer una grave acusación por parte del presidente de la institución, Óscar Casabón, quien dijo que cinco de los jugadores de su plantilla estarían participando del amaño de partidos y que frente a ello se tomarían varias medidas al respecto. Frente a esta situación y ante la falta de pruebas, fueron los futbolistas quienes se encargaron de dar la cara durante la rueda de prensa del duelo ante América para aclarar el tema.
Le puede interesar: Escándalo tras Once Caldas vs IDV: Jugadores se fueron a los puños en el hotel
Facundo Boné tomó la vocería en Pasto y no dejará que ninguno se vaya
Casabón se reunió este miércoles con el plantel de jugadores, horas antes de que el equipo tenga que enfrentar al América de Cali para hablar sobre un tema que lo tenía bastante inquieto y era la detección de ciertos comportamientos extraños con resultados y expulsiones de los jugadores, entre ellos un juvenil.
Estas acusaciones obligaron a los futbolistas a salir ante los medios de comunicación durante la rueda de prensa luego del duelo ante el cuadro 'escarlata' para aclarar la grave situación que estaban viviendo, pero que no solo los estaba afectando a ellos sino también a sus familias. Fue Facundo Boné, el delantero uruguayo, quien se encargó de defender a sus compañeros y de exigir pruebas que los involucraran, ya que si era el caso entre ellos mismos se encargarían de sacar a los implicados, pero de no ser así no dejaría que ninguno se fuera.
“Estamos acá con todos los compañeros del plantel, porque hoy ocurrió algo de mal gusto. Se puso una situación en la cual se generalizó, sobre el tema de las apuestas. Quizás se marcaron a unos compañeros por apuestas, pero nosotros tenemos que salir a responder que si no vemos las pruebas de compañeros apostando, entonces vamos a estar con ellos a muerte. No solo se están metiendo con los compañeros, sino también con sus familias. No voy a permitir que saquen a ningún compañero, hasta que no haya ningún tipo de prueba que diga que está apostando".
En otras noticias: POLÉMICA DECISIÓN EN LA ASAMBLEA DE LA DIMAYOR
Lea también: Aguirre traicionó la confianza del Arriero tras eliminación de Once Caldas
Próximo partido de Pasto en Liga BetPlay tras escándalo de apuestas
El siguiente reto de Deportivo Pasto en la Liga BetPay se llevará a cabo en el marco de la fecha 13 y será uno de los más complicados del torneo, ya que deberá ir el domingo 28 de septiembre a una difícil plaza como lo es el Estadio Metropolitano de Barranquilla contra Junior.
Fuente
Antena 2