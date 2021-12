"Estamos pasando por un bajón": explicaciones del DT de Nacional por derrota ante Cali

Deportivo Cali y Atlético Nacional cerraron la tercera fecha de los cuadrangulares del grupo A en el estadio Palmaseca. El cuadro ‘verdolaga’ no pudo aprovechar la ventaja del hombre demás y perdió ante los ‘azucareros’ 3-1 que deja al equipo paisa en la cuerda floja, pues Cali le sacó una ventaja de cinco puntos.

Ante este hecho, el técnico Alejandro Restrepo en la rueda de prensa indicó que “fue un partido muy emocional, sentimos que en el primer tiempo hicimos valer la superioridad numérica, pero en el segundo no tuvimos ese mismo control, no estuvimos finos en la definición”, pues las opciones de goles que se crearon no sirvieron para irse en ventaja durante los 90 minutos.

Asimismo, confesó que a los ‘verdolagas’, “nos está costando arrancar y los rivales aprovecharon esos momentos. Estamos buscando qué cosas estamos haciendo o qué dejamos de hacer y a partir de ahí tomar aprendizajes y tirar para adelante”, pues el timonel sabe que deben vencer el próximo miércoles al Cali para seguir con vida en el cuadrangular.

“No hemos mostrado la misma resiliencia, calidad, capacidad y efectividad y hoy estamos pagando eso en la tabla de posiciones”, señaló Restrepo, ya que Nacional es el último en el grupo A.

Por otra parte, el técnico del elenco antioqueño dejó claro que “hemos tenido una buena campaña. Evidentemente estamos pasando por un bajón, hay que reconocerlo y le pedimos disculpas a la hinchada".

Hay que recordar que en la cuarta fecha, Nacional recibirá al Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot donde tendrá la obligación de quedarse con los tres puntos que lo mantengan con vida.