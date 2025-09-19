Cargando contenido

América vs Once Caldas
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 22:24

Estas son las cuentas que tiene que hacer el América tras la victoria

América venció a Once Caldas en el partido de la fecha 12 de la liga Betplay.

América consiguió tres puntos clave para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares, con su victoria sobre Once Caldas el equipo de Cali respira un poco y logra escapar de la última posición de la tabla. 

Ahora con 10 puntos los números cambian para el conjunto escarlata, con un partido menos que la mayoría de los equipos en este momento el América estaría a 6 puntos del octavo (Santa Fe no ha jugado esta fecha y América tiene una pendiente).  

Estas son las cuentas de América para llegar al número mágico 

Con 9 partidos pendientes el América tiene que hacer 20 puntos para conseguir el número mágico que son los 30 y así meterse al grupo de los ocho, una tarea titánica que tendrá que enfrentar el equipo de David González20 puntos en 9 partidos es un promedio muy alto, tiene que ganar 7 partidos o ganar 6 y empatar 2. 

Con rivales pendientes como Millonarios, Junior o el segundo clásico frente al Cali la tarea parece muy complicada, pero con él envió anímico de esta victoria los diablos rojos buscan una mejoría notable en su estado.  

Cuando vuelve a jugar América 

América vuelve a jugar el miércoles 24 de septiembre en el partido pendiente por la fecha 3 de este torneo, al ponerse al día con el calendario se sabrá mejor su situación para poder clasificar entre los ocho mejores. El partido será de visitante frente al pasto a las 8:00p.m. 

 

