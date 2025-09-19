Estas son las cuentas que tiene que hacer el América tras la victoria

América consiguió tres puntos clave para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares, con su victoria sobre Once Caldas el equipo de Cali respira un poco y logra escapar de la última posición de la tabla.

Ahora con 10 puntos los números cambian para el conjunto escarlata, con un partido menos que la mayoría de los equipos en este momento el América estaría a 6 puntos del octavo (Santa Fe no ha jugado esta fecha y América tiene una pendiente).