Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 21:23
Este sería el equipo que remplace a Envigado en la Liga Betplay 2026
El cuadro antioqueño se convirtió en el primer descendido al Torneo Betplay en este 2025.
El fútbol colombiano empieza a perfilar los protagonistas de su temporada 2026, o al menos los dos equipos que ascenderán de la B a la A, teniendo en cuenta que Envigado FC ya confirmó su descenso al Torneo Betplay.
Y en este panorama, todo indica que el remplazante de Envigado en la Liga Betplay 2026 será Jaguares de Córdoba, pues por lo hecho en lo corrido de esta temporada, los Felinos están muy cerca de asegurar su regreso a primera.
¿Por qué se da como un hecho que Jaguares ascenderá a la Liga Betplay 2026?
El Torneo Betplay 2025-II avanza hacia sus fases definitivas, y aunque aún restan los cuadrangulares semifinales, la situación de Jaguares es favorable. El club cordobés, que descendió el año anterior, ha tenido un rendimiento sobresaliente y ya tiene prácticamente asegurado su retorno a la máxima categoría.
La Dimayor mantiene el formato tradicional en el Torneo Betplay: dos torneos al año y dos ascensos a final de temporada. En este contexto, Jaguares se coronó campeón del primer semestre de 2025, lo que le garantiza disputar la final por el primer cupo en la A ante el campeón del segundo semestre.
Si el equipo de Montería vuelve a levantar el título en este segundo torneo, el ascenso será automático. En caso contrario, tendría una segunda oportunidad: jugar la gran final por el primer ascenso contra el campeón del 2025-II.
Ahora, si Jaguares pierde esa citada final, tendría que enfrentarse al líder de la reclasificación por el segundo cupo en Liga Betplay, pero da la casualidad que justamente los monterianos son primeros, con amplio margen de ventaja, en esta tabla.
En la reclasificación anual del torneo de ascenso, Jaguares es líder con 84 puntos -14 más que su perseguidor más cercano, Patriotas-. Así, los cordobeses dominan con autoridad y prácticamente aseguran un lugar en la Liga Betplay 2026.
Así, Jaguares FC se perfila como el reemplazo natural de Envigado FC en la próxima Liga Betplay. De tal forma, Montería volverá a tener fútbol de primera en 2026, luego de apenas un año de ausencia.
Fuente
Antena 2