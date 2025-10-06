Este sería el equipo que remplace a Envigado en la Liga Betplay 2026

El fútbol colombiano empieza a perfilar los protagonistas de su temporada 2026, o al menos los dos equipos que ascenderán de la B a la A, teniendo en cuenta que Envigado FC ya confirmó su descenso al Torneo Betplay.

Puede leer: El Pibe reveló bronca con la Selección Colombia: "Me dio piedra"

Y en este panorama, todo indica que el remplazante de Envigado en la Liga Betplay 2026 será Jaguares de Córdoba, pues por lo hecho en lo corrido de esta temporada, los Felinos están muy cerca de asegurar su regreso a primera.

¿Por qué se da como un hecho que Jaguares ascenderá a la Liga Betplay 2026?

El Torneo Betplay 2025-II avanza hacia sus fases definitivas, y aunque aún restan los cuadrangulares semifinales, la situación de Jaguares es favorable. El club cordobés, que descendió el año anterior, ha tenido un rendimiento sobresaliente y ya tiene prácticamente asegurado su retorno a la máxima categoría.

La Dimayor mantiene el formato tradicional en el Torneo Betplay: dos torneos al año y dos ascensos a final de temporada. En este contexto, Jaguares se coronó campeón del primer semestre de 2025, lo que le garantiza disputar la final por el primer cupo en la A ante el campeón del segundo semestre.