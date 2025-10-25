Esto necesita Millos: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde el clásico?

Millonarios, sin margen de error

Los dirigidos por Hernán Torres llegan al compromiso con un panorama complicado tras dos jornadas sin victorias. Cayeron frente a Deportivo Pereira en la fecha 15 y empataron con Atlético Bucaramanga en la 16, resultados que los dejaron al borde de la eliminación. Ahora, el clásico capitalino se convierte en una auténtica final para el conjunto azul.

Con 18 puntos y ubicados en el puesto 14 de la tabla, las cuentas para Millonarios son claras: deben ganar sí o sí para seguir con opciones matemáticas de avanzar. Si el equipo Embajador derrota a Santa Fe, llegará a 21 puntos, subiendo algunos lugares y quedando a solo tres unidades del octavo lugar, actualmente en manos de Águilas Doradas, que cuenta con 24 puntos. En ese escenario, dependerían de una recta final perfecta y de algunos tropiezos rivales, pero seguirían con vida.