Sáb, 25/10/2025 - 09:30
Esto necesita Millos: ¿Qué pasa si gana, empata o pierde el clásico?
Millonarios se juega la vida en el clásico capitalino frente a Santa Fe.
El clásico entre Millonarios e Independiente Santa Fe será mucho más que un duelo de rivalidad. Este sábado, en el estadio El Campín, el cuadro embajador se juega sus últimas cartas en la Liga BetPlay, con la obligación de sumar de a tres para mantener viva la ilusión de clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Millonarios, sin margen de error
Los dirigidos por Hernán Torres llegan al compromiso con un panorama complicado tras dos jornadas sin victorias. Cayeron frente a Deportivo Pereira en la fecha 15 y empataron con Atlético Bucaramanga en la 16, resultados que los dejaron al borde de la eliminación. Ahora, el clásico capitalino se convierte en una auténtica final para el conjunto azul.
Con 18 puntos y ubicados en el puesto 14 de la tabla, las cuentas para Millonarios son claras: deben ganar sí o sí para seguir con opciones matemáticas de avanzar. Si el equipo Embajador derrota a Santa Fe, llegará a 21 puntos, subiendo algunos lugares y quedando a solo tres unidades del octavo lugar, actualmente en manos de Águilas Doradas, que cuenta con 24 puntos. En ese escenario, dependerían de una recta final perfecta y de algunos tropiezos rivales, pero seguirían con vida.
Un empate o una derrota, casi sentencia
Si Millonarios empata, alcanzaría los 19 puntos, una cifra que los deja prácticamente sin margen. El equipo tendría que ganar los tres partidos restantes y esperar una combinación de resultados para llegar al “número mágico” de 28 puntos, el estimado para clasificar. Sería una tarea muy difícil y dependería de varios milagros ajenos.
Por otro lado, si el conjunto azul pierde ante Santa Fe, quedará eliminado de toda posibilidad de avanzar a los cuadrangulares. Con 18 unidades, pasaría a integrar el grupo de equipos sin opciones como Pereira, Envigado, Pasto, Chicó y La Equidad. El clásico, entonces, representa una final absoluta para Millonarios, que necesita recuperar su identidad y reencontrarse con el triunfo en el momento más crítico del semestre.
