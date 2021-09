"Esto no puede seguir pasando": Llinás luego de perder ante Jaguares

Andrés Llinás es un referente en la zaga de Millonarios. El defensor ha tenido buenas presentaciones con la camiseta del elenco ‘embajador’, pero en la tarde de este domingo, el equipo de Alberto Gamero no estuvo concentrado y terminó perdiendo en el estadio de Montería.

El zaguero bogotano indicó que los jugadores de Jaguares “con el clima son fuertes, le apostaron a las transiciones. El problema hoy fuimos nosotros, no estuvimos finos. Sabíamos a lo que jugaban ellos, los errores y no podíamos repetirlos. Esto no puede seguir pasando, día a día corregimos, vemos los videos”.

Asimismo, el defensor indicó que “nuevamente estamos cometiendo eso, todos tenemos que estar atentos. Puede que la defensa se vea mal, pero estamos comprometidos todos. Esto no puede seguir pasando”. Por otra parte, Llinás dijo que a pesar de haberse ido en ventaja que le volteen el marcador tan rápido “es un golpe anímico fuerte. Es diferente ir empatando al vestuario que abajo. Cuando nos volvieron a meter gol, hacíamos las cosas bien, pero caemos en los baches. Esto le pasa a Millonarios, hay baches que nos cuestan, hay que ser más constantes y no entrar en esas lagunas. Esos goles nos hacen perder puntos”.

Finalmente, el bogotano dijo que “teníamos espacio y nos apuramos bastante. Perdíamos la pelota y quedábamos mal parados. Faltó tener más paciencia. Estamos acostumbrados a tener posesión y buscar los huecos. El clima nos costó y nos faltó estar más fieles a nuestra idea”.

Hay que recordar que Millonarios quedó en la segunda posición con 22 unidades y en la próxima jornada, el equipo de Alberto Gamero recibirá a Alianza Petrolera en El Campín.