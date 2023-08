"Esto recién empieza": Lucas González recibe voces de respaldo pese al mal momento del América

La situación para el América de Cali no es la más favorable en lo que va corrido de la Liga Betplay. Los escarlatas sufrieron una dura derrota en su visita al Junior de Barranquilla, quien supo revertir un 3-0 en contra para llevarse el triunfo por 4-3.

Estos resultados vuelven a poner en tela de juicio la continuidad de Lucas González a pesar de que lleva pocos partidos al frente del cuadro escarlata. Los hinchas no están conformes con estos resultados y hay quienes piden su salida de la dirección técnica.

Si bien esto no respalda el trabajo del estratega bogotano en el onceno vallecaucano, hay quienes lo defienden y buscan que siga al frente del equipo. Uno de los que se refirió a este tema fue Jairo 'El Tigre' Castillo, un referente de la institución.

“Sé que la gente no está conforme con el cuerpo técnico, pero esto recién empieza. Se han visto cosas raras, pero yo digo que todo no es de técnico. El equipo va ganando 3-0 y más allá de los cambios, los que están allá adentro son los que tienen que resolver. Para el técnico va a ser muy difícil si no pone las piezas donde son“, manifestó el exdelantero en entrevista al programa Zona Libre de Humo.

Por otra parte, Castillo también se refirió a Facundo Suárez, quien apenas ha podido convertir dos goles en lo que va del campeonato: "Es un jugador grande, ha estado en equipos grandes y tiene que jugar con la presión. Él ya hizo goles con el América y no se tiene que desesperar, hay gente que le va a poner balones. Lo único que tiene que hacer es estar en el área. Él sabe hacer goles", resaltó.

Próximo partido del América de Cali

América tendrá su siguiente salida en la Liga Betplay jugando como local ante Santa Fe en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Aunque los escarlatas suman cuatro partidos sin ganar, todavía tiene dos compromisos pendientes en los que puede reponerse ante este difícil momento en el campeonato.

