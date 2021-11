"Estoy disponible": los coqueteos que le hace Teo al Cali y al Junior

Teófilo Gutiérrez se ha ganado su lugar a pulso en el Deportivo Cali. El atacante barranquillero se ha convertido en pieza clave del cuadro ‘azucarero’ y es por esto que en la interna caleña buscan renovar su contrato, teniendo en cuenta que Junior está coqueteándole para que regrese a el club de sus amores.

En una reciente entrevista, Teófilo indicó que se encuentra concentrado con su actual equipo en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay: "Ahora estoy en Cali disfrutando, muy feliz, contento, haciendo lo que más me gusta. Peleando finales. La verdad es que acá me han tratado muy bien, me han acogido, me quieren y me lo han demostrado partido tras partido".

Le puede interesar: "No muero por hacer gol, pero sí quiero ganar", Teo calienta el Junior Vs Cali por cuadrangulares

Asimismo, en el medio barranquillero el Heraldo, el nacido en La Chinita señaló que en el momento que crean “que estoy disponible para cualquiera, ojalá sea en Deportivo Cali o en el Junior, el equipo de mis amores, yo voy a estar listo y a disposición, como siempre”.

Por otra parte, Gutiérrez indicó que no le preocupa su futuro por lo pronto, pues dejó claro que “estoy metido en las finales, que es lo más importante para el equipo. Estamos buscando lo que queremos, que es el buen fútbol. Ya después vendrá lo otro con más calma, en Navidad, si Dios lo permite. Lo más importante es terminar bien y lo más alto posible”.

Vea también: "Nunca es tarde": Teófilo le respondió a Rueda por no llamarlo a la Selección

Por el momento, Teófilo Gutiérrez espera seguir siendo el referente en el ataque del Cali, pues en la segunda fecha enfrentará a Junior en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La intención de los 'azucareros' es seguir en la senda de la victoria tras haber vencido a Deportivo Pereira en el debut de los cuadrangulares.