"Estoy esperando que se disculpe": Bacca enciende la polémica tras el título de Junior

18 goles, una cifra más que gratificante para cualquier delantero, especialmente a sus 37 años y cuando en el mundo del fútbol, se ponía a Carlos Arturo Bacca más afuera del Junior que adentro por una lesión. El balompié debe agradecerle al ex atacante de clubes como Milan, Sevilla, Villarreal, entre otros y exintegrante de la Selección Colombia.

Carlos Bacca es como el Junior de Barranquilla, pues en la final de la Liga BetPlay 2023-II quedó más que claro que al conjunto atlanticense hay que matarlo en los 90 minutos y a Carlos también porque su fútbol sigue intacto. Así fue, los dirigidos por Arturo Reyes vinieron de atrás perdiendo 2-0 ante el Deportivo Independiente Medellín y en el último suspiro, Vladimir Hernández anotó el descuento para forzar los lanzamientos desde el punto penal en donde la visita logró la décima estrella 3-5 con una anotación de Bacca.

La celebración tras el título para Carlos Bacca fue sumamente especial con una linda dedicatoria a su madre que falleció antes de que el ariete regresara al Junior. Para el canal Win Sports, Bacca mantuvo, "he venido acá porque perdí a mi madre, y vine tarde porque ella me quería ver jugar. Sé que ella en el cielo está contenta". Pero, para Carlos, el haber quedado goleador y campeón también fue un desquite por venenosas palabras que un exintegrante del cuadro atlanticense dejó el semestre pasado.

Javier Fernández, quien fue director del Departamento Médico del Junior cuestionó el estado físico de Carlos Bacca en el semestre pasado cuando evidentemente al delantero le costaba ser inicialista en el esquema de Hernán Darío Gómez. "Carlos tiene una lesión en la rodilla derecha, es una lesión irreversible", inició Fernández para explicar en qué consistía, "la gente lo llama un desgaste en la rodilla. Eso permite hacer muchas cosas, correr, saltar, brincar, pero la velocidad de reacción se pierde considerablemente cuando está este deterioro en la rodilla".

Posteriormente a estos testimonios de Javier Fernández, ni los directivos ni Hernán Darío Gómez siguieron lo recomendado por el director del Departamento Médico del club y días después, Fernández se desvinculó de la institución retractándose de sus fuertes declaraciones.

Meses después y con la obtención de un nuevo título en la carrera de Carlos Bacca, el delantero apareció en zona mixta y exigió que Javier Fernández se disculpara con él, "a día de hoy todavía estoy esperando que se disculpe el doctor, no sé todavía por qué lo dijo sabiendo que el único perjudicado era Junior porque yo tenía contrato y si no me querían y tenía que irme ¿qué equipo me iba a coger? Junior me tenía que seguir indemnizando porque me había lesionado con ellos".

Finalmente, Carlos Bacca, el que quedó goleador de la Liga BetPlay 2023-II con 18 tantos, demostrando que todavía está completo, señaló que, "cada uno da lo que tiene en su corazón, respeto las declaraciones del doctor".