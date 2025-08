Estrella del América se despachó contra Santa Fe: “tuve que demandar”

Borrero tuvo que demandar a Santa Fe

El jugador ganador de una liga en Brasil con el Atlético Mineiro y que también ha vestido la camiseta del New England Revolution de la MLS, volvió al fútbol colombiano en este semestre y soltó una dura confesión que salpica al presidente Eduardo Méndez.

“Desde que me fui de Santa Fe nunca quise hablar, me mandaron mensajes los hinchas que rodean a Santa Fe y hermano solo hice mi parte... duraron tres años para poder pagar, si no demando no me pagan la venta que hicieron, eso el presidente no lo sale a decir y bueno me voy poco feliz por lo que pasó... quise saludar al presidente (Méndez) y no me saludó, pero bueno, después nos vamos a ver las caras”, aseguró el delantero en zona mixta.