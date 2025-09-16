Ex técnico de James descartó llegar a la Liga Betplay: "a Colombia no"

Los cambios de entrenadores en el fútbol colombiano están a la orden del día, y el último club que empezó la búsqueda de DT fue Atlético Nacional, que se espera haga oficial en unas horas la salida de Javier Gandolfi.

Inicialmente, son entrenadores extranjeros los que están en carpeta de Nacional, desconociéndose si este es un requisito, o por mera casualidad no hay ningún colombiano en la lista de candidatos.

No obstante, se conoció sobre uno de los candidatos quien descartó dirigir en la Liga Betplay, pues ya ha recibido ofertas y preferiría continuar fuera del país, pues ya dirigió a Independiente Medellín, uno de los más tradicionales.

Luis Zubeldía habría descartado dirigir en el fútbol colombiano

Según se explicó este martes 16 de septiembre en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, en algún momento Luis Zubeldía recibió una oferta para volver a la Liga Betplay, y la respuesta que le dio a su agente fue: "Colombia NO", pues no tendría en sus planes volver.

Y es que Zubeldía habría sudo buscado por Millonarios FC y ahora despierta el interés de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que es uno de los entrenadores con más 'pergaminos' en sur del continente.