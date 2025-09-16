Actualizado:
Ex técnico de James descartó llegar a la Liga Betplay: "a Colombia no"
El entrenador, quien ya dirigió a uno de los históricos del país, prefiere continuar su carrera lejos de Colombia.
Los cambios de entrenadores en el fútbol colombiano están a la orden del día, y el último club que empezó la búsqueda de DT fue Atlético Nacional, que se espera haga oficial en unas horas la salida de Javier Gandolfi.
Inicialmente, son entrenadores extranjeros los que están en carpeta de Nacional, desconociéndose si este es un requisito, o por mera casualidad no hay ningún colombiano en la lista de candidatos.
No obstante, se conoció sobre uno de los candidatos quien descartó dirigir en la Liga Betplay, pues ya ha recibido ofertas y preferiría continuar fuera del país, pues ya dirigió a Independiente Medellín, uno de los más tradicionales.
Luis Zubeldía habría descartado dirigir en el fútbol colombiano
Según se explicó este martes 16 de septiembre en 'Planeta Fútbol' de Antena 2 y Win Sports, en algún momento Luis Zubeldía recibió una oferta para volver a la Liga Betplay, y la respuesta que le dio a su agente fue: "Colombia NO", pues no tendría en sus planes volver.
Y es que Zubeldía habría sudo buscado por Millonarios FC y ahora despierta el interés de Atlético Nacional, teniendo en cuenta que es uno de los entrenadores con más 'pergaminos' en sur del continente.
Trayectoria de Luis Zubeldía
La carrera de Luis Zubeldía como director técnico ya tiene 17 años, pues debutó en 2008 al frente de Lanús y luego ha pasado por Barcelona de Guayaquil, Racing de Avellaneda, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés, Cerro Porteño, Lanús, Liga de Quito y Sao Paulo.
En su palmarés como técnico, Luis Zubeldía solo tiene dos títulos, un campeonato ecuatoriano y una Copa Sudamericana, ambos al frente de Liga de Quito en su segunda lapso en este equipo.
En Independiente Medellín, Luis Zubeldía apenas dirigió durante el primer semestre de 2017. En su paso por el club antioqueño alcanzó un destacado rendimiento del 64,3 %, producto de 17 victorias, tres empates y ocho derrotas en los 28 partidos que estuvo al frente del equipo.
Entre otras cosas, Luis Zubeldía fue técnico de Sao Paulo mientras James Rodríguez estuvo en ese equipo, pero allí el argentino no lo tuvo en cuenta al mediocampista colombiano y se dice que esto fue clave para que el '10' se marchara a Rayo Vallecano.
Ahora, es pertinente recordar que Zubeldía actualmente se encuentra sin equipo, y con dinero sobre la mesa por parte de Atlético Nacional su discurso podría cambiar y llegar a la Liga Betplay.
