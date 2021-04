Guillermo Cinquetti fue el preparador de Miguel Ángel Russo por más de 18 años, tiempo en el que se logró conseguir grandes metas, dentro de las cuales se destacan los dos títulos en Millonarios de la Liga Betplay 2017 y la Superliga 2018.

El excompañero de Russo decidió hablar y contar lo que en realidad ocurrió para que la relación entre Hugo Gottardi y el hoy DT de Boca Juniors se rompiera.

Puede ver: El clásico entre Santa Fe y Millonarios se jugará luego de la aprobación del IDRD

En el programa '¿Cómo te va?', Cinquetti fue sincero y dio las razones de por qué no volvió a charlar con Russo y, según él, no le interesa. "No había ningún problema en el medio para que actúe con la actitud que tuvo. Le escribí le manifesté mi descontento y las cosas que se habían manifestado. Lo que me respondió, forma parte de la intimidad. Igual te puedo decir que me dijo que desconocía la situación, pero no me lo va a decir. Ya es un tema superado y terminado".

Asimismo, el expreparador contó que el momento vivido en Millonarios fue muy difícil por la enfermedad del Russo, la carga del cuerpo técnico, los objetivos planeados y que en ese instante se estaba peleando por el título del fútbol colombiano.

"Nosotros ya veníamos de un trabajo muy desgastante en Colombia, con la enfermedad de Miguel. Ganamos dos campeonatos y la participación de Miguel en el primero fue muy acotada porque estaba con el proceso de quimioterapia. En la segunda estaba internado cuando fue lo de Atlético Nacional y después tuvo una recaída cuando estábamos en Alianza, que yo me enteré por el diario Olé", puntualizó.

Pero Cinquetti nos e calló y siguió criticando varios comportamientos de Russo que, en definitiva, lo defraudaron.

Lea también: Millonarios no se hizo daño con Deportes Tolima

"Él dijo que tenía pensado no dirigir más y trabajar en la Conmebol. Y bueno, le surgió una posibilidad de trabajo y armó un cuerpo técnico. A mí me lo manifestó así y nunca había pasado ningún tipo de problema. Fue una sorpresa que tuve ahora, con una posibilidad de laburar. Que la verdad me molesta, porque desde el punto de vista profesional me parece que no se tiene que meter nadie. Porque se mete conmigo, con mis posibilidades laborales, económicas y de mi familia", concluyó.