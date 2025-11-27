Extremo uruguayo jugará en un equipo de Bogotá: figura en Argentina

La Liga BetPlay 2025-II tiene varios aspectos para definir en los cuadrangulares semifinales, justo en un momento en el que los equipos bogotanos siguen en la pelea con la representación de Independiente Santa Fe y Fortaleza que comparten grupo y, que, seguramente, se eliminarán entre sí en busca de llegar a una posible final.

Para estas dos instituciones, el mercado de fichajes no viene tomando mucha forma, dado que siguen en competencia. Sin embargo, Santa Fe deberá armarse de buena manera con la Copa Libertadores como la prioridad en el 2026. Por ahora, Millonarios y La Equidad, quien competirá como Internacional de Bogotá, sí empiezan a fichar jugadores.

De hecho, los dos equipos eliminados iban por Facundo Boné, extremo del Deportivo Pasto y con pasado en el Deportes Tolima. Internacional se quedó con el jugador, pero no será el único jugador extranjero que tendrán en sus filas para el siguiente año.

FABRICIO SANGUINETTI JUGARÁ EN INTERNACIONAL DE BOGOTÁ

Con la llegada de Facundo Boné, Kalazan Suárez y Larry Vásquez, sumado al entrenador argentino, Ricardo Valiño, poco a poco el nuevo proyecto de La Equidad viene tomando forma con un nuevo nombre y con la propuesta de los nuevos dueños que llegaron en el 2025.

Además de Facundo Boné, llegará Fabricio Sanguinetti, otro extremo uruguayo que firmará por dos años con el conjunto bogotano. Sanguinetti viene de jugar en la segunda división de Argentina con el Club Deportivo Morón. El equipo de Buenos Aires llegó a las semifinales de la Primera Nacional.

Fabricio Sanguinetti es un extremo zurdo de 25 años que ha jugado en clubes como Club Atlético Atenas, Club Atlético Libertad, Pirata FC de Perú, Patronato y Deportivo Morón en Argentina. En la presente campaña fue una de las grandes figuras del elenco bonaerense.

Estuvo cerca de ascender con el club argentino quedándose en las semifinales y, además, marcó cuatro goles en 33 partidos y dio tres asistencias. Aparte de extremo izquierdo, también puede jugar como delantero si el Inter de Bogotá lo desea.

En ese orden de ideas, Fabricio Sanguinetti llegará en las próximas semanas a Bogotá para firmar su respectivo contrato por dos años y con opción de compra en 2026 si lo desea el cuadro bogotano.

Internacional de Bogotá viene tomando mucho nombre en la Liga BetPlay con los fichajes que ya ha confirmado. Fabricio Sanguinetti sería el cuarto refuerzo en busca de hacer historia en su primera campaña bajo ese nombre. Además, saben que deben escapar del descenso después de dos torneos para el olvido como La Equidad.

Sin duda alguna, se esperan más fichajes para componer el nuevo proyecto de Internacional de Bogotá. Fabricio Sanguinetti sería la carta para salir de posiciones incómodas. Se habla bien de dicho refuerzo que llegará desde Argentina a aportar en Colombia.