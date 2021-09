Fabián Ángel explica uso de amoníaco en el partido de Junior contra Huila

Adicionalmente, el mediocampista explicó lo sucedido en diálogo con El Heraldo, al manifestar que él no es la primera persona que utiliza la sustancia y no será la última, teniendo en cuenta que no está prohibida y no es considerada como dopaje.

Le puede interesar: David Ospina brilló en victoria de Napoli sobre Sampdoria en la Serie A

"Mucha gente lo miró de otra manera, pero las personas que están dentro del fútbol saben lo que es. De pronto se prestó para malos entendidos. Sin embargo, no lo hice de esa forma. Lo que utilicé fue amoniaco, pero no soy el primero ni el último en hacerlo, la mayoría de jugadores en el fútbol lo utilizan. Ese es un producto que ayuda a mejorar la capacidad de concentración y le permite a uno estar alerta y respirar mejor en los pulmones al estar dentro del campo", dijo.

Uso de amoníaco

El uso del amoníaco en el deporte es una práctica habitual e incluso se ha registrado en los Juegos Olímpicos. Según afirmó el doctor Mike T. Nelson, fisiólogo del ejercicio y miembro del Colegio Norteamericano del Deporte para el portal 'Saludmasdeporte', el carbonato amónico "provoca irritación al entrar en contacto con las mucosas nasales y las membranas pulmonares, y esto a su vez estimula la respiración alterando sus parámetros habituales".

Lo anterior obliga a generar una mayor respiración y de esta manera enviarle el mensaje al cerebro de trabajar "más duro".