Vie, 21/11/2025 - 13:42
Facundo Boné NO llegaría a Millonarios pero sí a otro club bogotano
El delantero uruguayo viene de ser uno de los rescatables del Deportivo Pasto en 2025.
Millonarios sufrió un revés en el mercado: el fichaje del delantero uruguayo Facundo Boné finalmente no se concretará. El atacante, una de las figuras del Deportivo Pasto en 2025, tomó otro rumbo para la próxima temporada.
Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Boné no firmará con Millonarios y ya negocia su llegada al Internacional de Bogotá, equipo que asumirá la ficha que pertenecía a La Equidad para competir en el fútbol profesional colombiano.
El delantero charrúa, de 30 años, no continuará en el Pasto pese a su destacado rendimiento durante el año. Su contrato con Internacional de Bogotá sería inicialmente hasta diciembre de 2026, según las primeras informaciones.
La trayectoria de Facundo Boné
De concretarse, este será el tercer equipo de Boné en Colombia, donde ya tuvo dos etapas con Deportivo Pasto y un paso por Deportes Tolima, consolidándose como un jugador de impacto en el frente de ataque.
Antes de su llegada al país en 2022, Boné militó en clubes como Fénix y River Plate de Uruguay, además del Vila Nova de Brasil, construyendo una trayectoria de experiencia internacional.
La decisión del jugador sorprendió a Millonarios, que buscaba reforzar su ataque para la temporada 2026, pero deberá explorar otras opciones en el mercado colombiano.
Internacional de Bogotá avanza firme para cerrar su incorporación y continúa armando su nómina en su nueva etapa dentro del fútbol colombiano, en donde espera ser protagonista.
En los próximos días se espera la oficialización del fichaje, que sería uno de los primeros movimientos fuertes del club capitalino de cara al próximo año. Además, busca jugadores en todas las líneas.
