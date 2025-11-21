Facundo Boné NO llegaría a Millonarios pero sí a otro club bogotano

Millonarios sufrió un revés en el mercado: el fichaje del delantero uruguayo Facundo Boné finalmente no se concretará. El atacante, una de las figuras del Deportivo Pasto en 2025, tomó otro rumbo para la próxima temporada.

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, Boné no firmará con Millonarios y ya negocia su llegada al Internacional de Bogotá, equipo que asumirá la ficha que pertenecía a La Equidad para competir en el fútbol profesional colombiano.

El delantero charrúa, de 30 años, no continuará en el Pasto pese a su destacado rendimiento durante el año. Su contrato con Internacional de Bogotá sería inicialmente hasta diciembre de 2026, según las primeras informaciones.

La trayectoria de Facundo Boné

De concretarse, este será el tercer equipo de Boné en Colombia, donde ya tuvo dos etapas con Deportivo Pasto y un paso por Deportes Tolima, consolidándose como un jugador de impacto en el frente de ataque.