Falcao, al acecho: ¿a cuántos goles está de Dayro Moreno como goleador histórico?

¿Cómo va la lucha entre Falcao y Dayro por ser el goleador histórico colombiano?

Pese a su edad, el ‘tigre’ ha demostrado que su poder ofensivo no ha terminado, sin embargo, la tarea de acercarse a Dayro Moreno no es sencilla, especialmente porque el delantero del Once Caldas ha tenido una gran temporada, anotando de momento 10 goles en Liga BetPlay y 4 más en Copa Sudamericana.

Con la anotación que le valió el triunfo ante el cuadro ‘verdolaga’ en la ciudad de Medellín, Radamel Falcao García llegó a 355 goles oficiales como profesional, consolidándose como el segundo máximo goleador colombiano de todos los tiempos y siguiendo de cerca a Dayro Moreno, quien lidera el ranking con 361 anotaciones.