Falcao confirmó el motivo de su salida vs Santa Fe: alerta en Millonarios

Sin duda, Radamel Falcao García fue crucial en el Clásico capitalino, pues el delantero anotó el gol de Millonarios y su presencia en el terreno de juego fue vital para el buen juego del equipo.

Pese a esto, Falcao fue sustituido por Jhon Córdoba en el segundo tiempo del partido y desde entonces se ha generado preocupación por alguna lesión.

Desde el inicio del primer tiempo, Millonarios mostró una propuesta ofensiva. En el minuto 21, Radamel Falcao anotó el primer gol del partido, tras una revisión del VAR que validó la jugada. Este gol fue resultado de un remate cercano al arco tras un tiro libre. A lo largo de la primera mitad, ambos equipos generaron oportunidades, pero no lograron concretar más goles. Millonarios mantuvo la posesión del balón y realizó varias llegadas al área rival, mientras que Independiente Santa Fe buscaba respuestas a través de contragolpes.

El segundo tiempo inició con cambios en la alineación de Millonarios, destacando la entrada de Jhon Córdoba en sustitución de Radamel Falcao. A pesar de los esfuerzos de Millonarios por aumentar su ventaja, fue Independiente Santa Fe quien logró empatar en el minuto 48 con un gol de Hugo Rodallega. Este gol se produjo tras una jugada colectiva que culminó con un remate desde el lado derecho del área.

Tras el compromiso, el mismo Falcao habló ante los medios de comunicación y reveló el motivo por el que dejó el terreno de juego y a la vez, analizó el compromiso.

"Muy parejo. Santa Fe hizo un trabajo bueno, que no nos permitió a nosotros quizá en la segunda parte encontrar muchas oportunidades de gol. En la primera parte podríamos haberlo definido, no fue así. Dependemos de nosotros y tenemos que preparar el partido del domingo. Salí por precaución para no arriesgar y ya preparar el partido del domingo", dio a conocer.