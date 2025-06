"Falcao está nerviosito, a empujones con los humanos"

Falcao nervioso

Este viernes 6 de junio, Carlos Antonio Vélez analizó el empate entre Millonarios y Atlético Nacional y en sus declaraciones se refirió especialmente a lo hecho por Radamel Falcao García.

Vélez comenzó diciendo que en los últimos partidos ha notado al capitán de Millonarios un poco "nervioso".

"He visto muy nerviosito a Falcao en los dos últimos partidos. Muy protestón y peleón".

Carlos Antonio agregó que para él Falcao está por encima de los demás futbolistas, teniendo en cuenta lo hecho durante su carrera profesional.

"Falcao estás por encima de todo el mundo, todo lo que has hecho en tu vida y carrera, estás por encima del bien y del mal, sobran los roces y empujones con los humanos", diji.

Finalmente, Vélez fue enfático en asegurar que no es necesario que Falcao exagere en reclamos o protestas, ya que nadie ha puesto en duda su profesionalismo.

"Cuando uno está en el Olimpo, me parece que es una exageración. No tiene sentido, si quiere demostrar sentido de pertenencia, así no es. Todo el mundo sabe que es un profesional, que cuando se pone la camisa de un equipo va a matar, se jugó la expulsión en el juego pasado, se la perdonaron en el clásico y contra Nacional estuvo en el pico y pico con Matorel", afirmó.