Falcao lanzó ‘sablazo’ y señaló el culpable del empate de Millonarios ante Nacional

Falcao criticó el estado de la cancha del Estadio El Campín

El delantero y capitán de Millonarios habló con los medios de comunicación una vez se terminó el compromiso, hablando entre otras cosas de la dificultad de jugar en un campo de juego como el que tiene el escenario deportivo más importante de la capital del país.

“Hoy hubo jugadas que pudimos haberlo resuelto mejor, pero al compañero le pega en la rodilla cuando pica. En una liga de élite esto no pasa y después nos quejamos de que los jugadores no tenemos nivel”, aseguró Radamel Falcao en zona mixta.

“A veces es difícil dar buen espectáculo con el nivel de los campos. Y no es que Colombia no tenga jugadores de nivel, tanto Nacional como Millonarios tienen buenos futbolistas, pero si pica y te da en la canilla no puedes hacer nada”, añadió el ‘Tigre’ Falcao.