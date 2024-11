Falcao le exige a Lorenzo: el jugador de Millonarios que propuso para la Selección Colombia

Sin duda alguna, el gran líder de Millonarios es Radamel Falcao García y ha hecho prueba de eso con tres goles anotados en la Liga BetPlay, con la capitanía y con las charlas motivacionales en las previas de los partidos en el camerino. Un referente de la Selección Colombia y del balompié local que cumple su sueño de jugar en el equipo capitalino.

Ya recuperado de la lesión que lo sacó más de un mes de la actividad, Falcao García llegó pisando fuerte en la campaña y ya suma dos goles desde que volvió de ese golpe sufrido contra Once Caldas el 8 de septiembre. Como esa autoridad que es dentro del plantel y con la relación que todavía guarda con la Selección Colombia, Falcao espera regresar al combinado nacional.

Néstor Lorenzo reveló que mucho de eso dependerá del nivel que tenga en este semestre y que la puerta para un regreso del máximo goleador de la Selección Colombia está más que abierto. Sin embargo, tras superar lesiones y otros temas que le han impedido estar en forma futbolística, el samario apuntó qué jugador debería ser tenido en cuenta para el combinado nacional.

“ME DICE QUE TENGO TODO PARA JUGAR EN EUROPA Y SELECCIÓN COLOMBIA”

Millonarios ha tenido un gran proceso durante estos cuatro años con Alberto Gamero. Varios juveniles han entrado en el primer equipo y jugadores como Daniel Cataño o David Silva fueron tenidos en cuenta para amistosos en la Selección Colombia. Seguramente los juveniles podrán calar dentro del combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo.

Justamente, uno de los fichajes más deseados antes de empezar el segundo semestre fue el de Juan José Ramírez. El ‘Colorado’ llamó la atención por su excelente presente en Orsomarso y con Millonarios ha logrado quedarse con la titularidad durante varios partidos de la fase regular.

A sus 22 años, el volante antioqueño sueña con poder llegar a una Selección Colombia en los próximos años. Sabe que el proceso es lento para poder ser una opción, pero cuenta con el aval de Radamel Falcao García que lo puso como candidato con una carrera excepcional y que perfectamente tiene todas las cualidades para jugar en Europa y en el combinado nacional.

En entrevista con el VBar de Caracol, Juan José Ramírez habló sobre su relación con la hinchada de Millonarios y con Falcao García, un referente para él y para todo el país. El ex Orsomarso sentenció que, “él siempre llega con una historia diferente y te sale con un consejo diferente para hacerte mejorar y ayudarte. Siempre he recibido su voz de aliento, me dice que tengo mucho talento para estar en la selección y de jugar en Europa”.