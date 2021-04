Días antes del escándalo que se desató con Fredy Guarín por una riña familiar, el jugador de Puerto Boyacá aseguró que su idea era triunfar y alcanzar el éxito con Millonarios, club del cual es hincha confeso y al que llegó a comienzos de 2021.

Vea también: Lo que viene para Fredy Guarín en temas legales y deportivos tras su escándalo

Así lo dijo en una entrevista con el canal de Youtube de Martín el ‘Toro’ Arzuaga antes que se conociera, en primera medida, que el jugador no había asistido a los entrenamientos del conjunto ‘embajador’ en la presente semana y que incluso estaría pensando en renunciar al club para resolver algunos asuntos personales.

“Todavía sueño con estar en la Selección Colombia, mientras yo esté activo jugando, ahí estoy disponible, y me preparo porque yo llegué a Millonarios, y hablaba con Gamero, no vengo de paseo, ni nada. Siempre me ha gustado trabajar y ganarme las cosas, yo puedo ayudar desde adentro, yo quiero jugar”, dijo.

Posteriormente, aseguró que arregló con Millonarios “por un deseo de volver a jugar y de hacerlo en el equipo de mis amores. Soy hincha, todos somos hinchas en mi familia, me vine con ese deseo de poder disfrutar al equipo donde yo iba al estadio, eso principalmente, estar en un buen nivel, ayudarle al equipo y poder conseguir un título. Ese es mi pensamiento. Ya lo de la Selección lo he tenido en cuenta, si estoy bien, jugando a un buen nivel, estaré disponible”.

Le puede interesar: ¿Qué publicó Andreina Fiallo, la ex esposa de Guarín, en las últimas horas?

El jugador de 34 años tambien aprovecho para tocar el tema Falcao. Afirmo que hablaba continuamente con el ‘Tigre’ y que este le dejaba “mensajes cantando las canciones de Millos, ojalá pueda jugar con él, tenerlo aquí conmigo, cuando estuvimos en Porto, en la Selección Colombia, ojalá, como digo yo, los sueños se cumplen”.