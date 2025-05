Falcao recibe otra mala noticia: afectaría su regreso a Millonarios

Radamel Falcao no pasa por su mejor momento deportivo con Millonarios, equipo que le abrió las puertas desde la temporada de 2024 tras su paso por el fútbol de España con Rayo Vallecano, pero la verdad es que el rendimiento del 'tigre' en la escuadra 'embajadora' no es el mejor, ha estado lleno de lesiones y pocos goles, situación que no tiene contentos a los fanáticos y que preocupa claramente al cuerpo técnico encabezado por David González.

A esta mala racha por la que viene pasando Radamel Falcao se suma una mala noticia que llega desde el otro lado del mundo y de una de las competencias de clubes más importantes, la Europa League. El goleador histórico de la Selección Colombia tuvo que ver cómo el jueves 1 de mayo Bruno Fernandes rompía uno de sus históricos récords en esta competencia europea y deja de lado su nombre.

Bruno Fernandes se convierte en jugador con más participaciones de gol en una edición de la Europa League

En una noche mágica para el Manchester United, Bruno Fernandes escribió una nueva página en la historia del fútbol europeo al convertirse en el jugador con más participaciones de gol en una edición de la UEFA Europa League, superando el récord que durante años había ostentado el colombiano Radamel Falcao.

El 'tigre' ya había establecido su récord con una actuación memorable hace más de una década, incluyendo un doblete en la final ante el Braga, que le dio el título al Porto. Desde entonces, muchos grandes delanteros han pasado por la competición, pero ninguno había logrado superar esa marca. Fernandes, curiosamente, no es un delantero puro, sino un volante ofensivo con una asombrosa capacidad de llegada y remate.

Este récord reafirma a Bruno Fernandes como uno de los futbolistas más decisivos del fútbol europeo en la actualidad. Y aunque Radamel Falcao sigue siendo una leyenda de la Europa League, una nueva estrella ha inscrito su nombre en lo más alto de la historia del torneo.