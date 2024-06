Falcao recordó que su papá le exigía respeto por Santa Fe: duras palabras

Después de semanas de rumores, especulaciones y arduas negociaciones, Millonarios F.C. confirmó este jueves el fichaje de Radamel Falcao García, una de las contrataciones más destacadas en la historia reciente del fútbol colombiano.

El club capitalino cerró el acuerdo con el delantero samario, marcando un hito en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), un fichaje que no se veía desde hace al menos 30 años. La confirmación del fichaje se realizó a través de las redes sociales del club, acompañada de un emotivo mensaje que citaba al propio Falcao: "Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón, de mi niñez".

Con estas palabras, el Tigre hizo evidente su deseo y sueño de jugar para el equipo bogotano, un anhelo que se había manifestado desde hace varios meses. La operación se cerró por una suma de 500.000 dólares, más bonos adicionales si el equipo logra clasificar a la Copa Libertadores 2025. Este fichaje, además de ser un golpe mediático, trae consigo la esperanza de que Millonarios logre pelear en los primeros puestos del campeonato local y en competencias internacionales.

El máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, destacó la llegada de Falcao, aunque lo hizo lanzando pullas a Santa Fe, algo que muchos han considerado innecesario y poco acorde a su cargo. “De hecho ya tenemos grandes figuras que van a brillar más con la presencia de Falcao, está Rodallega en el equipo pequeño de Bogotá,” dijo Serpa. Estas palabras desataron controversia, pues muchos consideran que no era necesario menospreciar a Santa Fe en un momento tan importante para Millonarios.

Falcao habla de Santa Fe

A pesar del comentario de Serpa, Falcao ha dejado claro que tiene gran respeto por Santa Fe y que su familia tiene mucho cariño a ese equipo. Precisamente, tras su presentación, Falcao habló en varios medios en Colombia y se refirió a su papá, quien jugó con Santa Fe, y su relación con los cardenales así como por qué se hizo hincha de Millonarios pese a que en su familia estiman demasiado al conjunto cardenal.

Falcao recordó una conversación que tuvo hace varios años con su padre antes de su fallecimiento el 3 de enero de 2019, en Santa Marta. Contó que ya había hablado con su padre sobre su deseo de jugar en Millonarios, a lo que él le hizo una advertencia.

“Sí, lo hablé con él. Como todos saben, él se formó en Santa Fe, y cuando le dije que me gustaba Millonarios, pues él lo respetó mucho. Y yo también le dije, espero algún día jugar en Millonarios. Con mucho respeto lo que me dijo fue ‘ves esa casa donde estamos viviendo, esto es gracias a Santa Fe. Por favor respeta eso por más que juegues en Millonarios’. Esa es una de las conversaciones que tuve con él y hoy, ya que no está conmigo, voy a tratar de honrarlo porque es una promesa que le hice”, expresó en entrevista con un medio radial.

En cuanto a su inclinación por Millonarios, Falcao explicó: “Desde muy niño, no sé por qué elegí Millonarios, pero creo que cuando vivíamos en Venezuela, y volvíamos a Bogotá, él iba a entrenar a Millonarios, creo que porque la sede de Santa Fe era muy lejos y yo podía participar de los entrenos con los niños y empecé a entrenar ahí”.

El Tigre recordó que el amor por los azules empezó por sus entrenos: “Cada vacaciones entrenaba en Millonarios y ahí empecé a tener ese cariño, porque me acuerdo de que cuando volvimos de Venezuela, él ya jugaba en Santa Fe y yo jugué la Copa Esperanza y la jugué con Santa Fe, pero ya tenía la decisión de jugar para Millonarios. Santa Fe fue muy importante para mi papá, él me llevaba todos los domingos a ver a Santa Fe. En mi casa hay cariño por Santa Fe”, añadió.

La carrera de Radamel García padre

Radamel García King, padre de Falcao, dejó una marca significativa en el fútbol colombiano. Hizo su debut en la máxima categoría del fútbol profesional colombiano en la temporada de 1977. Entre 1977 y 1978 jugó 9 partidos con Independiente Santa Fe, y en el torneo de 1981 fue empleado con mayor continuidad, superando las 20 apariciones en la temporada.

Regresó al primer equipo de Santa Fe en 1980, jugando allí hasta 1983 tras una breve experiencia con el Junior de Barranquilla en 1982. En 1984 integró el plantel del equipo samario Unión Magdalena, donde pasó las siguientes cuatro temporadas casi siempre jugando como titular. En 1988 pasó al Deportes Tolima, permaneciendo un año en el equipo de la ciudad de Ibagué y reforzando en 1989 al Atlético Bucaramanga.

En 1990 jugó su última temporada en la liga colombiana, acumulando siete apariciones con el Independiente Medellín. Un año después pasó al Deportivo Táchira, equipo de la primera división venezolana.

Este legado de su padre en Santa Fe y su profundo respeto por el club cardenal no se han perdido en Falcao, quien, a pesar de su amor por Millonarios, mantiene vivo el honor y la gratitud hacia el equipo que fue crucial en la vida de su padre. En medio de las polémicas declaraciones de Serpa, Falcao se mantiene como un ejemplo de profesionalismo y respeto en el fútbol colombiano.