Falcao tomo decisión de última hora sobre su continuidad en Millonarios

Su ambición no terminaba ahí: aspira a disputar la Copa Libertadores con el club embajador, lo que implicaba una clasificación directa, ya sea como campeón o mediante la tabla acumulada. Según el propio jugador, no tenía sentido extender su estadía si el equipo no lograba este objetivo, pues llegó a Bogotá con la intención de competir, no de cerrar su carrera de manera testimonial.

De igual forma, Falcao había manifestado que si Millonarios desea trascender a nivel internacional, sería indispensable fortalecer el plantel con refuerzos de jerarquía. El tigre no busca simplemente clasificar, sino afrontar la Libertadores con posibilidades reales. Para el atacante, esta no puede ser una participación simbólica, y por eso exige un proyecto deportivo ambicioso.

Aunque desde la dirigencia hay voluntad de conversar, el club también es consciente de que asumir una renovación implica evaluar las metas alcanzadas durante el primer semestre del año. Sin embargo, aunque el samario se fue de vacaciones temporalmente, habría tomdo una decisión clave al respecto.

Si bien Radamel ha mostrado entusiasmo por estar en el país, su entorno cercano mantiene intereses y proyectos fuera de Colombia, especialmente en Estados Unidos, el jugador no tendría cerrada la opción de seguir en Colombia. Según la revelación de Antonio Casale en La FM, el samario le habría pedido unos días al club para regresar a Colombia y negociar las posibles condiciones de un nuevo contrato.

En lo económico, tanto Millonarios como Falcao han mostrado intención de llegar a un punto medio. El club ha sido enfático en que no romperá su estructura salarial, incluso con una figura del calibre del “Tigre”. Por su parte, el delantero estaría dispuesto a ajustar sus pretensiones financieras si el proyecto lo convence, entendiendo que su valor no es solo futbolístico, sino también mediático y comercial.