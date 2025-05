Falcao ya tiene fecha de regreso en Millonarios: este será su rival

El "todos contra todos" de la Liga BetPlay está a punto de llegar a su fin y los ocho mejores equipos de la competencia ya van escribiendo su nombre en los cuadrangulares finales de la competencia. Millonarios es uno de los clubes que ya contaría con un cupo asegurado en esta instancia tras alcanzar la suma de 30 puntos, algo que se veía bastante complicado tomando en cuenta la gran cantidad de bajas que se presentaron en el transcurso del certamen.

David González no tuvo un trabajo fácil desde que tomó el mando del cuadro 'embajador', los "dolores de cabeza" no dejaron de llegar tras la eliminación de la fase previa de la Copa Sudamericana y también las lesiones que lo dejaron sin su plantilla titular, tal como la de Radamel Falcao, quien se lesionó en el mes de marzo enfrentando a Once Caldas y no ha tenido acción desde entonces. Sin embargo, el estratega antioqueño dio un parte de tranquilidad a los hinchas sobre el 'tigre' y su regreso a los terrenos de juego.

Le puede interesar: Santa Fe sonríe: la figura de selección Colombia que llegaría al club

David González confirmó el regreso de Falcao: "es inminente"

La espera terminó y justo para las instancias finales de la Liga BetPlay, David González y todo Millonarios podrán volver a contar con uno de sus referentes y figuras más experimentadas, Radamel Falcao García, quien se ha quedado sin acción deportiva por alrededor de dos meses, pero tras su regreso a entrenamientos con el resto de sus compañeros, todo parece indicar que su regreso a los terrenos de juego estaría más cerca de lo que se espera, tal como lo confirmó el propio estratega.

El 'tigre' sufrió en primera instancia un trauma en el cuádriceps de su pierna derecha tras el duelo ante Once Caldas en la fase previa de la Copa Sudamericana. La recuperación tardó más de lo esperado, se perdió varios clásicos y partidos importantes contra Santa Fe, Nacional, América, entre otros, pero finalmente el antioqueño, reveló que Falcao estaría listo para volver a sumar minutos contra Pereira el jueves 8 de mayo o contra Once Caldas el 11 de este mismo mes en condición de visitante.

"Radamel ha estado entrenando a la par del grupo, pero no a la totalidad. Desde el lunes se integra al 100% y pensaría que es cuestión de cómo esté en esos primeros días para ver si está para Pereira u Once Caldas. Es inminente su regreso pronto". Habló en ESPN.

En otras noticias: Millonarios no es vistoso, pero SÍ efectivo