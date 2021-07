Fallo de la Corte contra Gabriel Camargo por decirle lesbianas a las futbolistas

Antes de un mes el mismo dirigente debió publicar un comunicado que consignaba "No fue mi intención ofender a las mujeres practicantes del fútbol y menos aún menoscabar sus derechos fundamentales de igualdad, no discriminación, dignidad, honra y buen nombre, por lo que presentó pública disculpas a quienes con mis opiniones y declaraciones se hayan sentido afectadas. Deportes Tolima siempre ha respetado los derechos laborales, personales y fundamentales, de las futbolistas que han vestido la camiseta vinotinto y oro... Con lo anterior me retracto de las afirmaciones generalizadas que hayan podido ofender a quienes hacen parte de la práctica del fútbol femenino".

La nueva disculpa, aclaración y rectificación, la ordena la Corte Constitucional, contestando al pedido de una acción de tutela que fue tramitada en Defensoría del Pueblo. La frase haciendo alusión al lesbianismo, fue considerada por la corte como una manera de vulnerar los derechos fundamentales.

