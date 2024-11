Farías confirmó nuevo problema en Junior para el inicio de cuadrangulares

Junior de Barranquilla se prepara para debutar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay-II de 2024 recibiendo este jueves 21 de noviembre a América de Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El equipo 'rojiblanco', que aseguró su clasificación en la última fecha de la fase todos contra todos, intentará iniciar con victoria en los cuadrangulares para aspirar a un boleto a la final, pero también para lograr la participación en un certamen internacional en el 2025.

Previo al compromiso, el director técnico César Farías confirmó dos bajas que tendrá Junior y una duda por culpa de las Eliminatorias.

En primer lugar el delantero Marco Pérez y el extremo Bryan Castrillón no están disponibles por problemas físicos. Por otro lado, Farías no sabe si podrá utilizar o no al guardameta Santiago Mele.

El portero uruguayo aún no se suma a la concentración del equipo, después de haber integrado su selección nacional en las fechas 11 y 12 de la Eliminatoria.

"Anoche fue la Eliminatoria, en condiciones naturales no podría estar, a menos que tenga un avión privado, se esperará a que llegue para analizar su situación", explicó Farías.

Junior vs América: fecha, hora y cómo VER EN VIVO los cuadrangulares

El partido entre Junior y América por la fecha 1 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se disputará este jueves 21 de noviembre a partir de las 8:30 de la noche. El compromiso se podrá VER EN VIVO por Win Sports + y también tendrá cubrimiento de Antena 2.