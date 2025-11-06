Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 17:59
¿Farías es el nuevo técnico de Santa Fe? Eduardo Méndez se pronunció
Luego de la salida de Jorge Bava, el entrenador (E) del León es Francisco López.
Aunque recientemente se informó que César Farías sería el nuevo técnico de Independiente Santa Fe, el propio presidente del club, Eduardo Méndez, se encargó de aclarar la situación y ponerle freno a las versiones.
El dirigente del León desmintió que exista un acuerdo formal con el entrenador venezolano, por lo que seguirá buscando entrenador para la próxima temporada.
Méndez, en diálogo telefónico, fue directo al respecto: “Hablé con él pero no lo he contratado, ni hemos llegado a acuerdos”. Con esa frase, dejó claro que si bien hubo contacto con Farías, no se ha concretado su llegada al banquillo cardenal.
De momento, esto no significa que Farías esté descartado. Simplemente, el proceso de elección del nuevo entrenador sigue abierto y Santa Fe aún no ha tomado una decisión definitiva sobre quién comandará al equipo en 2026.
La dirigencia bogotana continúa evaluando opciones, buscando un perfil que se ajuste tanto a la idea deportiva del club como a las condiciones económicas actuales, pensando sobre todo en la Copa Libertadores 2026.
Por ahora, el equipo profesional seguirá bajo la conducción de Francisco López, quien asumió de manera interina tras la salida del anterior cuerpo técnico. El bogotano será el DT de Santa Fe al menos en las dos jornadas que restante de Liga Betplay.
Próximos partidos de Santa Fe por Liga Betplay 2025-II
Santa Fe cerrará su participación en la fase regular de la Liga BetPlay enfrentando a Deportivo Cali y Alianza FC, ambos compromisos en el estadio El Campín.
El cuadro bogotano suma 25 puntos y todavía conserva opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre.
La decisión sobre el nuevo entrenador podría tomarse una vez termine la fase regular, dependiendo del desenlace del equipo en la liga y de la evolución de las conversaciones con los candidatos.
