¿Farías es el nuevo técnico de Santa Fe? Eduardo Méndez se pronunció

Aunque recientemente se informó que César Farías sería el nuevo técnico de Independiente Santa Fe, el propio presidente del club, Eduardo Méndez, se encargó de aclarar la situación y ponerle freno a las versiones.

El dirigente del León desmintió que exista un acuerdo formal con el entrenador venezolano, por lo que seguirá buscando entrenador para la próxima temporada.

Méndez, en diálogo telefónico, fue directo al respecto: “Hablé con él pero no lo he contratado, ni hemos llegado a acuerdos”. Con esa frase, dejó claro que si bien hubo contacto con Farías, no se ha concretado su llegada al banquillo cardenal.

De momento, esto no significa que Farías esté descartado. Simplemente, el proceso de elección del nuevo entrenador sigue abierto y Santa Fe aún no ha tomado una decisión definitiva sobre quién comandará al equipo en 2026.