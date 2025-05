Farías fue de frente y nombró los culpables de la derrota de Junior ante Santa Fe

César Farías habló de la altura y del estado de la cancha en El Campín

El técnico del Junior estuvo en rueda de prensa posterior al duelo ante Santa Fe y respondió las razones que llevaron al equipo a no poder sostener la ventaja obtenida con el gol de Fabián Ángel al minuto 59.

“Volvimos a competir en la altura, donde no es fácil, hicimos en muchos aspectos un buen partido, tenemos que seguir creciendo en otros aspectos, el rival hace lo suyo, pero la cancha no ayudó, me dio tristeza como hombre de fútbol verla así, ojalá puedan recuperarla pronto porque sé que es un escenario importante, no se presta parta el buen fútbol, la pelota viaja de un lado a otro con una vehemencia muy rápida”, empezó diciendo Farías.

El entrenador de 52 años también contó que debido al mal estado de la cancha el equipo no pudo “ni calentar adentro del campo", mientras que en lo que respecta al tema de la altura de Bogotá mencionó la dificultad de jugar en este tipo de condiciones.

“Una jugada desafortunada que termina en un penalti que ni si quiera va en dirección al arco, donde nuestro jugador no mide bien la pelota producto de un mal cálculo producto del desgaste de la altura, no es fácil poder medir bien la pelota aquí”.