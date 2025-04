Farías no quiere relajo en Junior; se confirmó llamado de atención

Junior de Barranquilla disfruta de un buen momento en la Liga BetPlay al acumular cinco victorias de manera consecutiva y ubicarse en la segunda posición del campeonato con 25 puntos, luego de siete victorias, cuatro empates y una derrota.

A pesar de un irregular inicio de temporada, el equipo dirigido por César Farías ha mejorado considerablemente su rendimiento y ha conseguido los puntos necesarios para estar en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, el estratega 'rojiblanco' fue claro en señalar que no quiere que el plantel de jugadores se conforme con lo hecho y quiere que se mantenga la intensidad y ritmo de trabajo.

"Tenemos que tener los pues en la tierra. La confiabilidad es la base del trabajo humilde. No descansamos", dijo.

Farías explicó que quiere que el plantel de jugadores mantenga el ritmo de trabajo, teniendo en cuenta que Junior disputará dos partidos seguidos como visitante contra Deportivo Pasto y Deportes Tolima.

"Vamos a dos partidos difíciles que si no somos serios nos podemos venir con las manos vacías. Por ganar cinco partidos creemos que está todo bien y no es así. Es momento para ajustar cosas que no hemos hecho bien y tener una reflexión que nos permita mantener y mejorar el juego", afirmó.

El entrenador de Junior aseguró que se hicieron algunos "llamados de atención" y afirmó que un equipo grande debe conservar la exigencia.

"Se hicieron los llamados de atención respectivos. Junior es un equipo grande con exigencia dura y que tiene que estar comprometido a diario. Vamos a tratar de proponer y ganar como lo hemos hecho en altura. Con seriedad", dijo.

Finalmente, César Farías dio detalles de la forma en la que Junior afrontará el compromiso contra Deportivo Pasto.

"Los partidos en la altura necesitan de un esfuerzo, inteligencia, solidaridad y mucha concentración, es una adversidad fisiológica y un rival que juega bien. No podemos ir en punto bajo, hay que ir serio y firme, con la ilusión de ganar el partido", afirmó.