Farías no se ocultó tras empate del Junior en cuadrangulares: "Hoy me duele"

Reacciones de Farías

Tras el compromiso, César Farías habló sobre la forma en la que el equipo enfrentó el primer compromiso de las finales y destacó el juego de los suyos.

"Los cuadrangulares son así, sabíamos que iba a ser muy táctico, pudieron soportar todos los enviones nuestros, llegaron tres veces al arco nuestro y nos hacen un gol, nos pudimos reponer, marcamos un gol más estuvimos cerca de volver a hacerlo y los últimos minutos no pudimos seguir porque se nos lesiona Teofilo", sentenció.

Además, el venezolano habló sobre el momento que vive Junior y aceptó tener un malestar por no poder conseguir el triunfo en el juego ante Tolima en un partido más que clave y en casa.

"Rabia, malestar, obviamente, porque si tu analizas frío el juego te puedes ir tranquilo, pero cuando uno se encariña con las cosas y sabemos los que estamos dentro del camerino lo que se está trabajando te vas con malestar. Hoy me duele haber tenido la posibilidad de ganarlo y no ganarlo".

Polémica por gol anulado

Además, destacó un gol anulado al Junior y mostró su inconformismo por como se vivió dicha acción en el terreno de juego bajo el mando del juez central Wilmar Roldan.

"Normalmente se deja que llegue el gol y se revisa en el VAR a mi me parece que no hay la intensidad como para falta, porque si esa puesta en la mano es también cuando se la ponen tuyo es penal y creo que hay no se me tendrían que convencer de otra manera. Hoy no se pudo ganar, lamentablemente pero tampoco perdimos, nosotros de visitante algo hemos hecho y tenemos que pasar la página rápido", concluyó.